Dubai gayrimenkulüne Türk yatırımcı akını

Türkiye’de Dubai gayrimenkul projelerine yönelik artan ilgi, Parcel Estates’in 22–23 Kasım tarihlerinde Intercontinental İstanbul’da gerçekleştirdiği Dev Roadshow’da bir kez daha gözler önüne serildi. Yatırımcıların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, iki ülke arasındaki gayrimenkul yatırım trafiğinin güçlendiğini ortaya koydu.

Katılımcılar, uzman sunumlarından proje temsilcileriyle birebir görüşmelere, özel kampanyalardan profesyonel danışmanlık fırsatlarına kadar geniş bir içeriğe erişerek Dubai pazarını kapsamlı şekilde değerlendirme imkânı buldu.

NET %8 KİRA GETİRİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Roadshow’da tanıtılan Dubai’nin marka projeleri ve yüksek prim potansiyeli taşıyan rezidanslar, yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği projeler oldu.

Özellikle lansman döneminde satış fırsatı sunulan ve net yüzde 8 kira getirisi sağlayan daireler, yatırımcıların yoğun talep gösterdiği yatırım seçenekleri arasında öne çıktı.

Parcel Estates’in stoklu alım modeli sayesinde projelerin en prestijli alanlarına erişim sağlanması ve avantajlı fiyatlarla yatırım yapılabilmesi de etkinlikte sıkça vurgulanan başlıklar arasında yer aldı.

“YATIRIMCININ DUBAİ İLGİSİ BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNE ÇIKTI”

Etkinlikte konuşan Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, yatırımcı ilgisinin beklenenin üzerinde olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bu özel buluşma, Türk yatırımcıların Dubai pazarına ne kadar güçlü bir yönelim içinde olduğunu gösterdi. Etkinlik süresince projelere gösterilen ilgi beklentilerimizin de üzerine çıktı.”

Çimen, yatırımcıların zaman zaman projeyi Dubai’de yerinde görmek için doğrudan alım yoluna gitmek istediğini ancak süreç sonunda tekrar Parcel Estates’e döndüklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Dubai’ye gidip projeden satın almak isteyenler oluyor. Bu, emlakçıyı devreden çıkarma gibi görünebilir ama yatırımcılar sonrasında bize geri dönüyor. Çünkü biz projelerin örneğin iki katını lansmanda kapatıyoruz; en prestijli bölümlerini stoklu alıyoruz ve bu yüzden çok daha avantajlı fiyatlara ulaşabiliyoruz. Satışı gerçekleştirdikten sonra da kiralama konusunda güçlü bir potansiyel sunuyoruz.”

TÜRKİYE–DUBAİ ARASINDAKİ YATIRIM HATTI DERİNLEŞİYOR

İki gün süren Roadshow, Dubai’nin yüksek getirili projelerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için önemli bir platforma dönüştü.

Etkinlik boyunca yatırımcılar hem detaylı proje bilgilerine ulaşma hem de özel satın alma koşullarını değerlendirme fırsatı yakaladı.

Parcel Estates, etkinliğin ardından Türkiye’deki yatırımcılarla Dubai projeleri arasında kurulan bu yeni yatırım köprüsünü daha da büyütmeyi hedefliyor.