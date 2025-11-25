Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı maaş promosyon ödemesi ne kadar?

Sağlık Bakanlığı personeli için beklenen yeni promosyon anlaşmasında, artan enflasyon nedeniyle nakit tutar beklentisi yükselirken, faizsiz kredi seçeneği de görüşmelerin en çok merak edilen ve tartışılan detayı haline geldi.

Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı sorusunun cevabı, tamamen il müdürlükleri ile bankalar arasındaki nihai protokolün imzalanma tarihine bağlıdır.

Görüşmelerin uzaması nedeniyle kesin bir tarih olmamakla birlikte, mevcut beklenti şöyledir:

Eğer bankalarla olan revize görüşmeleri kısa sürede sonuçlanır ve merkezi bir uzlaşma sağlanırsa, promosyon ödemelerinin 2025 yılının son çeyreği (Ekim-Aralık) içerisinde çalışanların hesaplarına yatırılması beklenmektedir.

Promosyon tutarının, protokolün imzalanmasının ardından tek seferde ve peşin olarak yatırılması öngörülmektedir.

Bu nedenle, sağlık çalışanlarının hesaplarına ödemenin yapılacağı tarih, anlaşmanın kesinleştiği gün duyurulacaktır.

Sağlık Bakanlığı maaş promosyon ödemesi ne kadar?

Sağlık Bakanlığı tarafından banka promosyonu için henüz merkezi ve kesin bir tutar açıklanmamıştır. Ancak sendika açıklamalarıyla gündeme gelen ve tartışılan bir teklif bulunmaktadır.

Gündemdeki Teklif

Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamalarına göre, bazı il müdürlüklerinde gündeme gelen teklif şöyledir:

Teklif Edilen Tutar: 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplam 100.000 TL civarında bir anlaşma teklif edilmiştir.

Bu teklifin kabul edilebilirliği konusunda sendikaların tutumu ise net bir şekilde olumsuzdur.

Kahveci, bu tutarın çalışanların beklentilerini karşılamaktan çok uzak olduğunu ve mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında yetersiz kaldığını vurgulamıştır. Sendikalar, promosyonun yükseltilmesi ve çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılması için Bakanlığa çağrı yapmaktadır.

Nihai tutar, sendikaların revize talepleri doğrultusunda Bakanlık ve bankalar arasında sağlanacak yeni bir değerlendirme ve uzlaşma sonucunda netleşecektir. Sağlık çalışanları ve sendikalar, anlaşmanın merkezi ve tatmin edici bir seviyede olmasını beklemektedir.