  • Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Kasım enflasyon beklentisi ne yönde?

Kasım ayı enflasyon verileri TÜİK (Tüketici Fiyat Endeksi) tarafından açıklanacak. Aralık ayına kısa bir süre kala Kasım ayı enflasyon oranları araştırmaları hız kazandı. Peki Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Kasım enflasyon beklentisi ne yönde?


Kasım ayı enflasyon oranları, memur ve emekli maaşlarına yapılacak Ocak 2026 zammının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. TÜİK'in açıklayacağı Kasım ve Aralık verileri, 6 aylık enflasyon farkını kesinleştirecek.

 

Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?  

Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammını doğrudan etkileyecek olan Kasım ayı enflasyon (TÜFE) rakamları, şu tarihte ve saatte resmî olarak duyurulacak:

Tarih: 03 Aralık 2025 Çarşamba

Saat: 10:00

Bu açıklama ile birlikte, yıl sonu enflasyon farkına dair beklentiler netleşmeye başlayacak ve Ocak 2026 zammının kesinleşmesi için geriye sadece Aralık ayı verisi kalacak.

Kasım Enflasyonu ile Netleşecek Kritik Veriler

VeriAçıklama
Aralık Kira Artış OranıKira artışlarında yasal tavanı belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması hesaplanmış olacak. 
SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri ZammıEmekli maaş zammının temelini oluşturan 5 aylık (Temmuz-Kasım) enflasyon farkı kesinleşmiş olacaktır. (Nihai zam oranı için sadece Aralık verisi beklenecektir.)
Memur ve Memur Emeklisi Maaş FarkıMemurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak olan toplu sözleşme zammı üzerindeki enflasyon farkı netleşmeye başlayacaktır.

Kasım ve Yıl Sonu TÜFE Beklentileri

Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, enflasyon beklentileri bir önceki aya göre yukarı yönlü revize edildi.

İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı anketteki temel Kasım enflasyon beklentileri ve diğer vadelerdeki artış tahminleri:

DönemYeni Beklenti (Kasım Anketi)Önceki BeklentiDeğişim
Kasım Ayı (Aylık) TÜFE Artışı%1,59%1,55Yükseliş
Cari Yıl Sonu (Yıllık) TÜFE Artışı%32,20%31,77Yükseliş

Orta Vadeli TÜFE Beklentileri

12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi: Ankete katılanlar, 12 ay sonrası için tüketici enflasyonu beklentisini %23,49 seviyesine yükseltmiştir (Önceki ay %23,26 idi).

24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi: 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise %17,69 olarak belirlenmiştir (Önceki ay %17,36 idi).

Bu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda, Kasım ayı TÜFE verisi (3 Aralık 2025'te açıklanacak) ile birlikte, memur ve emekli maaş zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkına dair tahminler de bu beklentilere göre şekillenecektir.
