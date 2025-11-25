Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Kasım enflasyon beklentisi ne yönde?

Kasım ve Yıl Sonu TÜFE Beklentileri

Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, enflasyon beklentileri bir önceki aya göre yukarı yönlü revize edildi.

İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı anketteki temel Kasım enflasyon beklentileri ve diğer vadelerdeki artış tahminleri:

Dönem Yeni Beklenti (Kasım Anketi) Önceki Beklenti Değişim Kasım Ayı (Aylık) TÜFE Artışı %1,59 %1,55 Yükseliş Cari Yıl Sonu (Yıllık) TÜFE Artışı %32,20 %31,77 Yükseliş

Orta Vadeli TÜFE Beklentileri

12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi: Ankete katılanlar, 12 ay sonrası için tüketici enflasyonu beklentisini %23,49 seviyesine yükseltmiştir (Önceki ay %23,26 idi).

24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi: 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise %17,69 olarak belirlenmiştir (Önceki ay %17,36 idi).

Bu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda, Kasım ayı TÜFE verisi (3 Aralık 2025'te açıklanacak) ile birlikte, memur ve emekli maaş zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkına dair tahminler de bu beklentilere göre şekillenecektir.