Servis hizmetleri personeli ve barista eğitimi başlıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, İstanbul Ticaret Odası 17 No’lu Restoran ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri Meslek Komitesi’nin aktif katkı ve yönlendirmeleriyle, sektörde artan nitelikli personel ihtiyacına yanıt veren yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor. “Servis Hizmetleri Personeli ve Barista Eğitimi”, üniversitenin akademik uzmanlığı ile komite üyelerinin sektör deneyimini bir araya getirerek katılımcılara profesyonel kariyerlerinde güçlü bir başlangıç fırsatı sunuyor.

Toplam 54 saat süren program; hijyen–sanitasyon, servis teknikleri, müşteri iletişimi, mesleki İngilizce, kahve kültürü, baristalık uygulamaları ve restoran işletmeciliği gibi geniş bir içeriği kapsıyor. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin yer aldığı dersler İstanbul Ticaret Üniversitesi Sâdâbâd Kampüsü Sütlüce’de yürütülüyor. Katılımcılar; uluslararası servis standartları, iş sağlığı ve güvenliği, kahve hazırlama yöntemleri, barista ekipmanlarının doğru kullanımı ve İstanbul’un gastronomi kültürü gibi pek çok konuda yetkinlik kazanıyor.

Sektör İhtiyaçlarından Doğan Bir Program

İTO 17 No’lu Restoran ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacının hızla arttığını belirterek programın oluşturulmasına aktif katkı sağlıyor. Eğitim hem sektörde çalışanların hem de yeni başlayacak adayların ihtiyaçlarına uygun, güncel ve uygulamalı bir yapı sunuyor.

İTO 17 No’lu Restoran, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Komitesi ve Meclis Üyesi Rouzben Gergeri, “Komite olarak bu programın oluşumuna katkı sunarak sektörün uzun zamandır ihtiyaç duyduğu profesyonel standardı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu iş birliği sadece bugünün değil, yarının hizmet kalitesine yapılan bir yatırım niteliği taşıyor.” dedi.

Eğitim Takvimi, Kayıt ve Sertifika Bilgileri

• Eğitim Tarihleri: 1 – 20 Aralık 2025

• Son Kayıt Tarihi: 28 Kasım 2025

• Eğitim Ücreti: Ücretsizdir.

Programın sonunda yapılan teorik ve uygulamalı sınavları başarıyla tamamlayan katılımcılar, sektörde geçerliliği yüksek bir sertifika almaya hak kazanıyor. Servis hizmetleri veya barista alanında uzmanlaşmak isteyen adaylar, başvurularını İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden yapabiliyor.

Detaylı bilgi ve ön kayıt için şu internet sitesine başvuru yapılabiliyor: sem.ticaret.edu.tr