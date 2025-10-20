"Portekiz'deki Türk yatırımları 1,5 milyar Euro'yu buldu"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) düzenlenen Türkiye-Portekiz İş Forumu'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen hafta Portekiz'e büyük bir müteahhitlik heyeti gönderdiklerini anımsatarak, "Portekizli dostlarımız ülkede önümüzdeki 10 yıl içinde 75 milyar dolarlık büyük bir altyapı, konut ve telekomünikasyon alanında yatırımlar yapacaklarını ve Türk müteahhitlerini, iş insanlarını hem yatırım için hem inşaat alanında Portekiz'de beklediklerini ifade etmişlerdi. Bu noktada gerçekten heyetin ziyareti çok başarılı oldu" diye konuştu.

Gelecek yılın başlarında Türkiye-Portekiz JETCO toplantısını Lizbon'da hem resmi hem de özel sektörden büyük bir heyetle gidip Portekizli mevkidaşlarla gerçekleştireceklerini belirten Bolat, "Türkiye ve Portekiz gerçekten iki dost ülke. Biz Portekiz dizilerini sevmiştik ve Portekiz'in büyük futbol efsanelerini gördük. Her zaman sevdik. Şimdi de Türk dizileri Portekiz'de ve bütün dünyada büyük beğeniyle izleniyor" ifadelerini kullandı.

"Ortaklıklar ve işbirlikleri için büyük bir fırsat var"



Bolat, özellikle Türk Hava Yollarının üç defa Lizbon'a, iki defa Porto'ya olmak üzere günde beş seferiyle iki ülke insanları arasında turizm, ticaret ve yatırım amaçlı yoğun bir dolulukta uçtuğunu görmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bu yıl önemli bir yükseliş görüyoruz, 3,5 milyar doları aşacağız, 9 aylık veriler onu gösteriyor. Gelecek yıl da hedefimiz 4 ila 4,5 milyar dolar arasında ticaretimizi yükseltmek. İki ülke arasında özellikle Portekiz'in güçlü bağlarının olduğu Latin Amerika'da ve Portekizce konuşan Afrika ülkeleri Angola, Mozambik, Ekvator, Gine gibi ülkelerde de birlikte işbirliği imkanlarımız, fırsatlarımız olduğunu düşünüyorum. Benzer bir şekilde de Türkiye olarak bizim de güçlü bağlarımız olan Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerinde de Kafkaslar'da da Türk ve Portekizli iş insanları arasında ortaklıklar ve işbirlikleri için büyük bir fırsat var."

"(Müteahhitler) 137 ülkede 12 bin 665 projede 547 milyar dolarlık inşaat işlerini üstlendi"

Bakan Bolat, Türkiye'de yaklaşık 270 milyon dolarlık Portekiz yatırımının bulunduğunu, 80'e yakın işletmenin çeşitli sektörlerde iş yaptığını belirterek, "Türkiye'nin de önemli markaları, önemli firmaları yaklaşık 1,5 milyar avroluk yatırımlarla Portekiz'de hem üretim hem ticaret yapmaktalar ve Portekizli tüketicilerin ihtiyaçlarını gidermektedirler. Trend karşılıklı yatırımların çok daha hızlı artacağını bizlere göstermektedir." diye konuştu.

Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri olarak, Portekiz'in havalimanı, hızlı demir yolu, tüneller, köprüler ve büyük konut hamlelerinin Türk müteahhitlerinin yüksek kaliteli, yüksek teknolojili, uygun fiyatlı ve hızlı teslimatlı başarılı projeleri için önemli bir fırsat oluşturduğuna dikkati çeken Bolat, "Müteahhitlerimiz 500 milyar doları son 20 yılda olmak üzere bugüne kadar 137 ülkede 12 bin 665 projede 547 milyar dolarlık inşaat işlerini üstlendiler ve tamamladılar." ifadesini kullandı.

Bolat, endüstriyel alanda da özellikle gemi inşaat, savunma sanayi ürünleri, deniz taşımacılığı, bilişim teknolojileri, yenilenebilir enerji, sağlık turizmi, teknik müşavirlik hizmetleri alanlarında birlikte ticareti artırabilecek çok önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

İlaç üretiminde, liman inşaatında, liman işletmeciliğinde ve çimento sanayisinde çok büyük Türk yatırımlarının Portekiz'de bulunduğunu anlatan Bolat, "Bu ziyarette inanıyorum ki daha çok ekonomik ilişkilerimizi geliştirme fırsatı bulacağız. İki ülke arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması ve karşılıklı yatırımların teşviki ve korunması anlaşması da ticaret ve yatırım için güvenilir, güçlü bir ortam sağlamakta. Burada asıl olan biz resmi görevlilerin ekonomik ilişkilerimizi en iyi düzeye çıkaracak altyapıları ve yasal düzenlemeleri hazırlamamız, gerisi iş insanlarımızın başarılı girişimlerine, ticaretlerine, yatırımlarına, ortaklıklarına bağlıdır." ifadelerini kullandı.

"Milli gelirimizde dolar bazında 6 kat artış oldu"



Bolat, Türkiye'nin son 22 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4'lük reel ekonomik büyüme başardığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın son 22 yıllık hükümet döneminde bütün altyapılarımızı, üstyapılarımızı, enerji santrallerimizi, üretimimizi, savunma sanayimizi ihracatımızı katbekat artırmayı başardık. Milli gelirimizde dolar bazında 6 kat artış oldu, 1,5 trilyon dolara ulaştık. İhracatımızda da 50 milyar dolar mal ve hizmet ihracatımız varken 2002'de, şu anda 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracat rakamlarına ulaştık.

Portekiz'i NATO üyesi olarak güçlü bir müttefik olarak her zaman önemsiyor ve takdir ediyoruz ve ekonomik ilişkilerimizi diğer Akdeniz ülkeleri İtalya, İspanya gibi daha üst rakamlara çıkarmak için büyük imkanlar olduğunu düşünüyoruz ve bunu da birlikte başaracağımıza inanıyoruz."

Portekiz, Türk girişimcilerle ilişkilerini güçlendirmek istiyor



Toplantıda konuşan Portekiz Ekonomi ve Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida ise, ortak ve dost bir ülke olarak Türkiye'nin konumunun kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Türk girişimcileriyle ilişkilerini güçlendirmeye büyük ilgi duyduklarının altını çizen Almeida, "Şu anda Portekiz olarak iyi bir dönemdeyiz. Ekonomik durumumuz artık 12-13 yıl önceki mali kriz döneminden çok farklı. Günümüzde Portekiz, ekonomik istikrar açısından güçlü bir performans sergiliyor." diye konuştu.

Ekonomik olarak iyi bir dönemde olduklarını belirten Almeida, şunları kaydetti:

"4 yıldır bütçe açığımız yok, hatta küçük bir bütçe fazlamız var. Kamu borcumuz azalıyor ve şu anda Avrupa Birliği ortalamasına yakın bir seviyedeyiz. Türkiye kadar iyi olmasa da Avrupa ortalamasının üzerinde. Enflasyon oranımız ise yüzde 2,2 seviyesinde. Lizbon için yeni bir yapılandırma süreciyle birlikte yeni bir havaalanı inşasına odaklanmış durumdayız. Bunun yanı sıra konut inşası konusunda da büyük hedeflerimiz var. Çok sayıda konut inşa etmemiz gerekiyor. Devletin 130 bin konut inşa etmeye yönelik bir programı var, ancak bundan çok daha fazla konuta ihtiyaç duyulduğu için özel sektörden de katkı bekliyoruz. Ayrıca okulların yenilenmesi, sağlık merkezleri ve hastanelerin modernize edilmesi gerekiyor."

"Türk firmalarına kapılarımız sonuna kadar açık"



Şu anda Lizbon'da büyük hastane inşa ettiklerini kaydeden Almeida, ülke ölçekleri için oldukça büyük bir proje olduğunu belirtti.

Almeida, "Nüfusumuz 10,5 milyon civarında. Böylesine iddialı bir altyapı programına ihtiyaç duyarken ve işsizlik oranımız düşükken, yabancı yatırımcılara özellikle Türk firmalarına ekonomimizin büyümesine katkıda bulunacak şekilde kapılarımız sonuna kadar açık." şeklinde konuştu.

Almeida, sadece altyapı değil, sanayi, teknoloji ve bilim alanlarında da Türk şirketleri, kuruluşları ve üniversiteleriyle işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını açıkladı.

Türk halkıyla konuştuklarında hep iyi duygular hissettiklerini belirten Almeida, "Portekiz halkı Türkiye’yi komşusu gibi görüyor. Uzun bir geçmişe sahibiz ve önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyi 1991 yılından beri faaliyette"



DEİK Başkanı Nail Olpak ise "40 yıldır dünyaya yayılmış 153 iş konseyimizde faaliyet gösteriyoruz ve bunların 37'si Avrupa'da ülkelerarası yatırım ve ticareti arttırmak için kamu kaynağı kullanmadan ticari diplomasi mottosuyla çalışıyor." açıklamasında bulundu.

DEİK Türkiye Portekiz İş Konseyinin 1991 yılından beri faaliyette olduğunu dile getiren Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkili ticaretimiz de güzel artışlar var. Sadece artış değil dengeliye yakın bir sürecin gitmesi de bizleri memnun ediyor. Bunu artırmak hedefimiz. Avrupalı dostlarımızla neredeyse her toplantıda ifade ettiğimiz bir husus var. Yeşil ve dijital dönüşümü ve hizmetleri de kapsayacak şekilde Avrupa Birliği Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonu bunun çok acil olduğunu her seferinde ifade ediyoruz. Kasım ayında Lizbon'da gerçekleştirilecek olan Web Summit'i dijital teknolojiler iş konseyimiz olarak yakından katılımcı olarak da takip ediyoruz. Portekiz'in açıklamış olduğu 75 milyar dolarlık bir altyapı yatırım projesi var. Bu tabii herkesin ilgisini çekiyor ama ulaştırma, havalimanı, hızlı tren, konut ve haberleşme dahil olmak üzere bu alandaki yatırımlardaki Türkiye Müteahhitler Birliği heyetimiz de yeni ziyaretten döndü. Kendini ispatlamış firmalarımızın orada yer alabilmesi hepimizin arzusu."

Olpak, Türkiye'nin Batı Avrupa ile Çin arasında yer alan en büyük yatırım, üretim ve teknoloji merkezi olduğunu vurgulayarak, enerjiden sanayiye, tarımdan altyapıya ve bilgi ekonomisine kadar her sektörde önemli yatırım fırsatları bulunduğunun altını çizdi.

Portekiz iş dünyasını Türkiye'ye davet eden Bolat, "Ticaret Bakanımızın katılımıyla 17 Kasım'da Brüksel'de EU-TÜRKİYE Business Summit'i düzenliyoruz. Önemli bir etkinliğimiz olacak. Orada da eğer Portekiz'den de yetkililer katılabilirse bizleri çok memnun edecektir." diye konuştu.

DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan da "Türkiye-Portekiz İş Konseyimiz, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ticari diplomasi faaliyetlerini etkin biçimde sürdürmektedir." dedi.

Mertcan, Türkiye ve Portekiz'de düzenledikleri iş ve yatırım fırsatlarına ilişkin seminerler, çeşitli etkinlikler ve katılımlar ile bugünkü gibi üst düzey ziyaretler vesilesiyle organize edilen yuvarlak masa toplantıları ve iş forumları aracılığıyla, birçok sektörde işbirliği olanaklarını geliştirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Geçen ay, Portekiz Altyapıdan Sorumlu Devlet Sekreteri Hugo Espirito Santo ve Türk iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelerek altyapı sektöründeki olası işbirliği alanlarını değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Mertcan, bu tür karşılıklı ziyaretlerin ve sürekli diyaloğun, ülkeler arasındaki ortaklığı daha da güçlendirmek açısından son derece kıymetli ve faydalı olduğuna inandıklarını kaydetti.

Mertcan, "2026 yılının başında gerçekleştirilmesi öngörülen JETCO toplantısını büyük bir heyecanla beklediğimizi belirtmek isterim. Bu toplantıda, DEİK olarak Türk iş dünyasının koordinasyonundan sorumlu olacağız." şeklinde konuştu.