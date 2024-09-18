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Powell faiz indirimi sonrası ne dedi?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirterek, 50 baz puanlık faiz indirimi kararının politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine olan artan güvenim yansıttığını ifade etti.

18 Eylül 2024 | 21:54
Son Güncellenme: 18 Eylül 2024 | 23:05
Powell faiz indirimi sonrası ne dedi?

​​​​​​​Powell, Fed'in politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD ekonomisinin genel olarak güçlü olduğunu ve son iki yılda hedeflere doğru önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Powell, iş gücü piyasasının eski "aşırı ısınmış" haline kıyasla "soğuduğunu" ve enflasyonunun önemli ölçüde azaldığını anlattı.

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) politika faizini 50 baz puan düşürerek politika kısıtlamasının derecesini azaltmaya karar verdiğini kaydederek, "Bu karar, politika duruşumuzun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ılımlı büyüme ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşmesi bağlamında iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine dair artan güvenimizi yansıtıyor." dedi.

"Enflasyon artık hedefimize çok daha yakın"

Kısıtlayıcı para politikasının, arz ve talep arasındaki dengeyi yeniden sağlamaya yardımcı olduğuna işaret eden Powell, enflasyonist baskıları hafiflettiğini ve enflasyon beklentilerinin iyi bir şekilde çapalanmasını sağladığını aktardı.

Powell, "Geçtiğimiz yılki sabırlı yaklaşımımız meyvelerini verdi; enflasyon artık hedefimize çok daha yakın ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandık." diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, "Enflasyonun düşmesi ve iş gücü piyasasının soğumasıyla, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama ilişkin aşağı yönlü riskler arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun ısrarcı olması halinde faiz indirimlerinin hızının azaltılabileceğinin sinyalini verdi

Politika duruşunun yeniden ayarlanmasının ekonominin ve iş gücü piyasasının gücünü korumaya yardımcı olacağını vurgulayan Powell, "Önceden belirlenmiş bir yolda değiliz. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya almaya devam edeceğiz." dedi.

Powell, ekonomi güçlü kalmaya devam ederse ve enflasyon ısrarcı olursa politika kısıtlamalarını daha yavaş bir şekilde gevşetebileceklerini belirterek, iş gücü piyasasının beklenmedik bir şekilde zayıflaması ya da enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesi halinde de yanıt vermeye hazır olduklarını aktardı.

Fed Başkanı Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha hızlı veya daha yavaş indirebileceklerini ya da duraklatabileceklerini vurguladı.

Faiz indirimlerine güçlü bir başlangıç yaptıklarına işaret eden Powell, bunun enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2’ye doğru ilerlediğine olan güvenin bir işareti olduğunu belirtti.

Powell, diğer merkez bankaları faiz indirirken Fed'in faiz oranlarını düşürme konusunda sabırlı olmasının enflasyonda sürdürülebilir ilerlemeye katkıda bulunduğunu belirterek, bunun bugünkü "güçlü" adımı atmada etkili olduğunu kaydetti.

"Görev tamamlandı diyemiyoruz"

Fed'in yeni temposunun 50 baz puanlık indirim olmadığını söyleyen Powell, enflasyonu hedefe düşürmek için iş gücü piyasası koşullarında daha fazla kayıp görmeye gerek olmadığını ifade etti.

Powell, uzun vadeli tahvillerde negatif faiz oranlarına geri dönülmeyeceğini ve faiz oranlarının daha önceki çok düşük seviyelerinin üzerinde olacağını düşündüğünü anlattı.

Fed'in enflasyona karşı zafer ilan edip etmediğine yönelik soru üzerine Powell, "Yüzde 2 hedefinde değiliz. Enflasyonun yüzde 2 civarında veya yüzde 2'ye yakın olmasını istiyoruz. Görev tamamlandı veya buna benzer bir şey söylemiyoruz. Ama söylemeliyim ki, kaydettiğimiz ilerlemeden cesaret alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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