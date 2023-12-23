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  • Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek

Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek

23 Aralık 2023 | 15:23
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Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Böylece bu kapsamdaki kişiler, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden önümüzdeki yıl da yararlanabilecek.

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