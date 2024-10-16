NTV yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Malatya'nın Kale ilçesinde,saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu değerlendirmeleri yaptı:

Oldukça stresi yüksek olan bir bölge. Bu faylardan biri harekete geçti. Sığ bir deprem. Hasar olabilecek bir deprem.

Büyük deprem olur mu? Bu depremin olduğu yer için kişisel olarak benim daha büyük deprem beklentim yok. 2020 Elazığ depremi, arkasından 6 Şubat depremleriyle buradaki fayların stresinin büyük ölçüde boşaldığını bekliyoruz.

Daha büyük deprem değil, arkasından gelecek artçı depremlerin olması olası ve buna karşı dikkatli olması gerekir. 5,9 büyüklüğündeki depremin 5'e varacak artçılarının olması olağandır. Bu depremde hasar görmüş yapılardan uzak durulması gerekir.

Yıkıcı deprem beklentisi olan 4 bölge

6 Şubat'ta yaşadığımız depremden sonra Doğu ve Orta Anadolu bölgesinin sıkıştığını ve bu bölgede önemli stres değişikliği olduğunu hep söylüyoruz. Bu bölgenin tümü için bu tür depremleri olağan karşılamak lazım. Bazı alanlarda biraz daha fazla dikkatli olunması gerekiyor.

Bingöl, Çelikhan-Elazığ arası kesim gibi bazı bölgelerde bu tür depremlerin ortaya çıkmasını bekliyoruz 6 Şubat depremleri sonrasında.

Doğu Anadolu'da riskli gördüğümüz kesimi Bingöl çevresi. Bingöl kuzeyinde Yedisu segmenti dediğimiz ve 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli olan bölge var. Erzincan ovasının doğusu ile Bingöl arasında kalan kesimde yer alıyor. Burası riskli bölge.

Bir diğeri Palu-Bingöl bölgesi. Burada da uzun yıllardır deprem olmamış ve aktif fayların olduğu bir bölge.

Bunun dışında Güneydoğu Anadolu fayı dediğimiz Hatay'dan başlayıp Hakkari'ye kadar uzanan bölge. Bu bölgelerde de zaman zaman 6 ve üstüne varan depremlerin olması olağan."

Naci Görür'den açıklama

Prof. Dr. Naci Görür de X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: