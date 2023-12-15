Radisson Otel Grubu Türkiye’de büyümeye devam ediyor

Tüm segmentlerde genişlerken pazar payını daha da güçlendirmeyi hedefleyen Radisson Otel Grubu Afrika ve Türkiye’den Sorumlu İş Geliştirme Başkanı Ramsay Rankoussi, “Önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde 70 otele ulaşmayı ve 2030’a kadar 100 otele ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

1. Türkiye için uzun vadeli hedefleriniz ve vizyonunuz nedir?

Şu anda Türkiye'de faaliyette ve yapım aşamasında olan 50’ye yakın otelimiz var. Önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde 70 otele ulaşmayı ve 2030 yılına kadar 100 otele ulaşmayı hedefliyoruz.

Portföyümüzün %50'si pazar lideri olmaya devam ettiğimiz İstanbul'da ve Türkiye genelinde çeşitlendirilmiş bir varlığımız var. Türkiye’de daha da büyürken, İzmir ve Ankara gibi kilit şehirlerin yanı sıra Bodrum ve Antalya gibi kıyı bölgelerindeki varlığımızı da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Orta ölçekli Park Inn by Radisson'un yanı sıra üst segmentteki Radisson ile tüm kategorilerde büyümemizi hızlandırdık. Avrupa'daki ana üst lüks lider markamız Radisson Blu, Türkiye'deki en büyük markamız olmaya devam ediyor. Ayrıca, yakın zamanda lüks markamız olarak Radisson Collection'ı tanıttık.

Yaşam tarzı markamız Radisson RED’i yakında İzmir'de tanıtacağız. Ayrıca İstanbul, Antalya ve diğer dinamik destinasyonlarda da geliştirmeyi planlıyoruz. Şehir otellerinden rezidanslara ve aynı zamanda kayak ve resort tesislerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarak Türkiye'nin turizm potansiyelini daha da geliştirerek genel taahhüdümüzü ortaya koyuyoruz.

2. Türkiye için 2023 yılı iş geliştirme planınızın dayandığı temel pazar eğilimleri ve fırsatları nelerdir?

İstanbul en hızlı büyüyen şehir olmaya devam ederek sürekli büyüme performansı gösteriyor. Tüm segmentlerde genişlerken şehirdeki pazar payımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Rezidanslar bir büyüme fırsatı olmaya devam ederken Radisson markamız ise, geliştirme maliyeti ve uygun konumu nedeniyle Türkiye'deki en hızlı gelişme ivmesini yakaladı.

İkincil şehirlerin büyümeye ve ekonomik olarak toparlanmaya devam edeceğini ve markalarımızın bu pazarlarda büyümesine öncelik edeceğini, tatil turizminin ise küresel olarak güçlü bir trend olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu durum, özellikle dağlık bölgelerden sahil beldelerine kadar popüler yerlerdeki tatil destinasyonlarında gelişme çabalarımızı kesinlikle hızlandıracaktır.

3. Türkiye pazarında müşteriler ve iş ortakları gibi kilit paydaşlarla nasıl ilişkiler kurmayı ve sürdürmeyi planlıyorsunuz?

Başlıca iki müşteri profilimiz mevcuttur: misafirlerimiz ve otel sahiplerimiz. Otel sahiplerimiz için ulaşılabilir, çözüm odaklı ve duyarlı olmayı garanti ediyoruz. Misafirlerimiz için ise ekibimiz her seferinde unutulmaz anlar yaratmak için çalışıyor. Ayrıca Radisson Rewards programımız aracılığıyla güçlü sadakat avantajları sağlıyoruz.

Ticari ekibimiz Türkiye’yi en güçlü pazarlarımızdan biri olarak konumlandırmak için var gücüyle bölgesel ve küresel faaliyetlerine devam ediyor.

4. Türkiye'de 2023 ve sonrasında hangi şehirlerde, kaç otel açmayı planlıyorsunuz?

Yakın zaman önce ilk Radisson Blu markalı otelimiz ile Antalya Kaş bölgesine giriş yaptık. Eskişehir'de Radisson Individuals markası altında ikinci otelimizi açtık ve Yalova'da biri Park Inn by Radisson, diğeri mevcut bir otelden dönüştürme olmak üzere iki otelimizi açacağız. Son olarak, İzmir'deki genişlememizi Bornova'da ilk Radisson RED açılışıyla ve aynı şekilde yapım aşamasında olan Radisson Blu markalı otelimiz ile gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

5. Yakın gelecekte Türkiye pazarına sunmayı planladığınız yeni otel markaları var mı?

Tüm markalarımız şu anda Türkiye pazarında tanıtıldı. Geçtiğimiz aylarda Radisson Blu Hotel, Kaş'ın açılışını gerçekleştirdik. Radisson Blu Hotel, Kaş 50 şık oda ve süitten oluşuyor. Ayrıca 2 farklı restoran, 1 bar, 1 spa merkezi ile bölgenin şimdiden en popüler otellerinden biri oldu.

Daha da büyüdükçe, dönüşüm dostu markamız Radisson Individuals ile fırsatlara tanık olmaya devam ediyoruz.

Radisson Collection yakın zamanda Bodrum ve İstanbul olmak üzere iki lokasyonda başarılı oldu ve üçüncü otelimiz Ankara'da açılacak. Bu yeni lüks markanın, özellikle ülke genelinde özel ve tarihi mülklere baktığımızda daha fazla büyüme fırsatına sahip olduğuna inanıyoruz.

Son olarak, Radisson'un birden fazla lokasyonda ve hem rezidanslar hem de şehir otellerini kapsayan büyümemize öncülük etmeye devam etmesini bekliyoruz.

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