Reges Elektrik, kadın istihdamı ve sürdürülebilir enerjiyle sektöre öncülük ediyor

Reges Elektrik, enerji sektöründe kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik alanlarında öncü adımlar atıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğinde “Kadınlar İçin Enerji Okulu”nu kuran şirket, kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

“Kapsayıcılığı teşvik etmek, sürdürülebilir başarı anlamına geliyor”

Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Direktörü Dr. Cansu Ünal Öngören, enerji sektöründe kapsayıcılığın önemine vurgu yaparak, “Enerji sektörü, toplumun ve iş dünyasının her kesimine hitap eden, sosyal dinamikler açısından geleneksel sınırların aşılması gereken kritik bir alan. Bu yüzden kapsayıcılık, eşitlik ve çeşitliliği teşvik etmek, sadece etik bir misyon değil, sürdürülebilir başarı anlamına geliyor. Farklı seslere kulak veren, daha yaratıcı ve yenilikçi bir çalışma dinamiği hem tüketicilerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşmasını sağlıyor hem de sektörün çok çeşitli bakış açılarıyla ilerlemesinin önünü açıyor. Biz de projelerimizle bu hususlardaki kararlığımızı ortaya koyarken, ticari işletmelerin güvenilir yol arkadaşı olmaya devam ediyoruz” dedi.

“Sürdürülebilir enerji sektörü, ekonomik büyümeyi de destekliyor”

Enerji sektöründe kadınların istihdamının artırılmasının, sadece işgücü bakımından sektörün dengelenmesi değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak açısından da büyük önem taşıdığını söyleyen Dr. Cansu Ünal Öngören, “Kadınların enerji sektöründe karar verici pozisyonlarda yer alması, kadın istihdamını güçlendirirken daha adil bir ortam inşa etmemize yardımcı oluyor. Sürdürülebilir bir enerji sektörü için kadınların potansiyelinden en üst düzeyde yararlanmamız ve onların bu alandaki varlığını güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Sürdürülebilirliği yalnızca kadınların eşit şartlara sahip olması kapsamında ele almanın doğru olmayacağına dikkat çeken Dr. Cansu Ünal Öngören, “Çevre duyarlılığı, yenilenebilir kaynakların kullanımı, emisyonları azaltma çalışmaları ve tedarik süreçlerini istikrara kavuşturmak gibi ilkelerin de iş süreçlerine dahil edilmesi şart” ifadelerini kullanarak sözlerine şunları ekledi:

“Sürdürülebilir bir enerji sektörü, çevremizi korumamızı sağlarken, ekonomik büyümeyi de destekliyor. Bu hedef doğrultusunda atılacak her adım, sektörün ve dünyanın geleceğini doğrudan etkiliyor. Reges Elektrik olarak biz de güvenilir altyapımız ve sürekli destek hizmetlerimizle, ticari işletmelere ekonomik ve yeşil enerji temin ediyoruz. 2024 yılında binden fazla ticari müşterimize saatte 150 megavatın üstünde elektrik tedariği gerçekleştirdik. Böylece çok boyutlu tedarik süreçlerimizle işletmelerin sürekliliğini garanti altına aldık. Sürdürülebilirlik odaklı çözümlerimizle de çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olduk.”

“Sürdürülebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği destekliyoruz”

Ticari işletmelerin temiz enerji alanındaki tüm ihtiyaçlarını esnek fiyat politikalarıyla karşıladıklarını belirten Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Direktörü Dr. Cansu Ünal Öngören, “Sürdürülebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği destekliyoruz. İşletmeleri hem yüksek faturalardan koruyoruz hem de çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine katkıda bulunuyoruz. Sosyal ve toplumsal konulardaki farkındalığımızla sektörümüzün her alanda gelişmesi ve kapsayıcı bir dinamiğe sahip olması için çalışıyoruz. Globaldeki tüm gelişmeleri de yakından takip ediyor, Türkiye’nin de bu trendlerle paralel olarak ilerlemesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı ve değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Dünya Ekonomik Forumu’nun yılın henüz başındayken bildirdiği gibi küresel çaptaki sanayi politikaları, yapay zeka gibi gelişmelerin özellikle temiz enerji alanındaki inovatif adımları 2025’te hızlandırması bekleniyor. Enerji tedariki konusundaki uzmanlığımızla tüm bu öngörüleri değerlendiriyor, müşterilerimiz için hizmete dönüştürüyoruz. Böylece, işletmelerin enerji ihtiyaçlarını karşılarken güçlü bir partneri olarak konumlanıyoruz. Gelecek dönemde de genç ve dinamik ekibimizle, ticari işletmelerin enerji ihtiyacını çevre dostu, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılayan projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”



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