ARA
Bist 100
7891,25
-0,09%
Bist 100
Dolar/TL
28,8765
0,1703%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5234
0,0703%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0917
0,1041%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1851,06
0,22%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak kontrol işlemlerine onay verdi.

24 Kasım 2023 | 11:02
0
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Ammann Makina İnşaat Emlak Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ ve Teknomak İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Ammann AG tarafından devralınması işlemini onayladı.

Atos Holding France 1'in, EP Equity Investment s.à r.l. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Abraaj Viking Management Limited ve bağlı ortaklıklarının tek kontrolünün Abraaj Viking Holdco Limited aracılığıyla dolaylı olarak Actis LLP tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

EMC S.r.l. ve OEP Hitch B. V. tarafından, yeni kurulmuş bir anonim şirket olan Bidco S.p.A. aracılığıyla CBM S.p.A. üzerinde ortak kontrol kurulması işlemi onaylandı.

ST Dynamo Investment Holdings Pte. Ltd'nin yeni çıkarılmış hisselerinin KKR & Co. Inc. tarafından Stellar Asia Holdings II Pte Ltd. Inc. aracılığıyla dolaylı olarak devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1851,06 0,22%
  • ALTIN ONS 1993,82 0,04%
  • BIST 100 7891,25 -0,09%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8765 0,1703%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5234 0,0703%
  • EURO/USD 1,0917 0,1041%
  • INGILIZ STERLINI 1,25574 0,1843%
  • JAPON YENI 149,513 -0,04%
  • KANADA DOLARI 1,36909 -0,0376%
  • RUS RUBLESI 88,45 -0,1411%
Günün En Çok Okunanları
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Bakan Şimşek'ten risk primi ve rezerv mesajı
Bakan Şimşek'ten risk primi ve rezerv mesajı
Marmarabirlik yarın 522 milyon lira ödeme yapacak
GERİ
İLERİ
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Bakan Şimşek'ten risk primi ve rezerv mesajı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL