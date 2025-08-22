Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu, Google hakkında bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturmanın, Google’ın uygulama mağazası Play Store’da uygulama dağıtmak isteyen geliştiricileri kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma’yı kullanmaya zorladığı ve alternatif ödeme kanalları hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesini engellediği iddialarına dayandığı belirtildi.

Bu uygulamaların, Kanun’un hakim durumun kötüye kullanılmasını düzenleyen 6. maddesini ihlal edebileceği değerlendiriliyor.

Yapılan açıklama şöyle:

"Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den Oluşan Ekonomik Bütünlük (GOOGLE) Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verildi. (22.8.2025)

GOOGLE’ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u (4054 sayılı Kanun) ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla bahse konu teşebbüs hakkında aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır.

Soruşturmanın konusunu, GOOGLE’ın uygulama mağazası Play Store’da uygulama dağıtmak isteyen uygulama geliştiricileri kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma’yı (Google Play Billing, GPB) kullanmaya zorlamak ve yine uygulama geliştiricilerin alternatif ödeme kanalları hakkında kullanıcılarını bilgilendirmelerini engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası oluşturmaktadır.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.08.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak GOOGLE hakkında soruşturma açılmasına 25-29/680-M sayı ile karar vermiştir."