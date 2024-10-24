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Rekabet Kurum, Stellantis’in Tofaş tarafından devralınmasına onay vermedi

Rekabet Kurumu Tofaş’ın Stellantis’i devralmasına onay vermedi. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada “Stellantis’in Tofaş tarafından devralınmasına yönelik verilen taahhütler yeterli görülmedi” denildi.

24 Ekim 2024 | 19:12
Son Güncellenme: 24 Ekim 2024 | 19:12
Rekabet Kurum, Stellantis’in Tofaş tarafından devralınmasına onay vermedi

Konuya ilişkin açıklama şöyle: Stellantis'in, Tofaş tarafından devralınmasına yönelik verilen taahhütler yeterli görülmedi. 
Stellantis N.V.’ye (STELLANTIS) ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş’nin, STELLANTIS ve Koç Holding A.Ş’nin ortak kontrolünde bulunan TOFAŞ Türk Otomobil A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak, Rekabet Kurulu’nun 23.11.2023  tarih ve  23-54/1029 –M sayılı toplantısında 4054 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca konu hakkında nihai inceleme yapılmasına karar verilmiştir. Rekabet Kurulu’nun 24.10.2024 tarih ve  24-43/1027-M sayılı  toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda, başvuru sahiplerinin konu ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verilmiştir.

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Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
BİM'den pay geri alım programı hakkında açıklama
23 Ekim borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
22 Ekim borsada gün sonu özeti
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İLERİ
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