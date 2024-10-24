Konuya ilişkin açıklama şöyle: Stellantis'in, Tofaş tarafından devralınmasına yönelik verilen taahhütler yeterli görülmedi.

Stellantis N.V.’ye (STELLANTIS) ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş’nin, STELLANTIS ve Koç Holding A.Ş’nin ortak kontrolünde bulunan TOFAŞ Türk Otomobil A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak, Rekabet Kurulu’nun 23.11.2023 tarih ve 23-54/1029 –M sayılı toplantısında 4054 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca konu hakkında nihai inceleme yapılmasına karar verilmiştir. Rekabet Kurulu’nun 24.10.2024 tarih ve 24-43/1027-M sayılı toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda, başvuru sahiplerinin konu ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verilmiştir.