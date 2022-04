Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakında Türkiye için önemli gelişme… Mitsubishi’nin yeni nesil Colt modelinin artık Bursa’daki Oyak-Renault fabrikalarında üretilerek Avrupa’ya ihraç edileceği duyuruldu. Açıklamada “Mitsubishi Motors, iki otomobilini Renault Grubu fabrikalarında yerel olarak üreterek Avrupa’daki ürün gamını güçlendirecek. Her ikisi de 2023’te satışa çıkacak olan yeni ASX ve yeni Colt, modüler CMF-B platformunu kullanacak” bilgisi de verildi.

Açıklamada “Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın kazan-kazan felsefesine dayalı iş birliği stratejisi ve Renault Group’un Oyak Grubu ile 52 yıldır süregelen köklü ortaklığı, Yeni Nesil Mitsubishi Colt’un Oyak-Renault Bursa Fabrikası’nda üretilmesi kararı ile daha da güçleniyor” denildi.

The #Alliance‘s range is expanding in Europe! Based on an Alliance platform, new generation COLT will be manufactured in a Renault factory. 🚗

