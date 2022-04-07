Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakında Türkiye için önemli gelişme… Mitsubishi’nin yeni nesil Colt modelinin artık Bursa’daki Oyak-Renault fabrikalarında üretilerek Avrupa’ya ihraç edileceği duyuruldu. Açıklamada “Mitsubishi Motors, iki otomobilini Renault Grubu fabrikalarında yerel olarak üreterek Avrupa’daki ürün gamını güçlendirecek. Her ikisi de 2023’te satışa çıkacak olan yeni ASX ve yeni Colt, modüler CMF-B platformunu kullanacak” bilgisi de verildi.

Renault Group, yeni nesil Mitsubishi Colt’u Bursa’da üretecek

Açıklamada “Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın kazan-kazan felsefesine dayalı iş birliği stratejisi ve Renault Group’un Oyak Grubu ile 52 yıldır süregelen köklü ortaklığı, Yeni Nesil Mitsubishi Colt’un Oyak-Renault Bursa Fabrikası’nda üretilmesi kararı ile daha da güçleniyor” denildi.

The #Alliance‘s range is expanding in Europe! Based on an Alliance platform, new generation COLT will be manufactured in a Renault factory. 🚗

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Oyak-Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, “Yatırımlarımıza Türkiye’ye duyduğumuz sarsılmaz güven doğrultusunda ara vermeden devam edeceğiz. Yeni duyurumuz, bu kararlılığımızın somut bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Doğu, Renault Group olarak 1969’dan bu yana Türkiye’de Oyak Grubu ortaklığında köklü ve başarılı bir şekilde ve 21 yıldan bu yana varlık gösterdiklerini belirtti.

Binek araç üretiminde lider konumunda olan ve üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden Oyak-Renault Bursa Fabrikası Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında 3. sırada yer aldığını ve Türkiye’nin toplam ihracatına yıllık 2,3 milyar avroluk katkıda bulunduğunu belirten Doğu, şunları kaydetti:

“150’den fazla noktadan oluşan yaygın satış ve satış sonrası servis ağıyla Renault ve Dacia markalarının dağıtım faaliyetini yürüten Renault Mais AŞ., Türk otomotiv pazarına en geniş yelpazede ürün sunan şirketlerin başında geliyor.

Oyak-Renault Bursa fabrikasında üretilen Clio ve Megane Sedan yıllardır tüketiciler tarafından en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. 2000 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığımız yatırımların toplamı 2 milyar avro seviyesinde bulunuyor.”