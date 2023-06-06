ARA
Bist 100
5405,93
0,62%
Bist 100
Dolar/TL
21,5118
1,1154%
Dolar/TL
Euro/TL
23,0201
1,0703%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0701
-0,1232%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1354,53
0,92%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Resmi Gazete'de bugün (06.06.2023)

06 Haziran 2023 Tarihli ve 32213 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

06 Haziran 2023 | 09:15
Son Güncellenme: 06 Haziran 2023 | 09:20
0
Resmi Gazete'de bugün (06.06.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300)
YÖNETMELİK
–– Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2020/7, K: 2022/146 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2021/86, K: 2023/34 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2023/39, K: 2023/40 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

0
  • ALTIN GRAM - TL 1354,53 0,92%
  • ALTIN ONS 1958,64 -0,16%
  • BIST 100 5405,93 0,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 21,5118 1,1154%
  • EURO/TURK LIRASI 23,0201 1,0703%
  • EURO/USD 1,0701 -0,1232%
  • INGILIZ STERLINI 1,24252 -0,09889%
  • JAPON YENI 139,289 -0,209%
  • KANADA DOLARI 1,34154 -0,2235%
  • RUS RUBLESI 81,3325 0,6563%
Günün En Çok Okunanları
Sayfiyelere kaçış hızlandı: Son 3 yıldaki fiyat değişimleri...
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Musa Avsever oldu
GERİ
İLERİ
Sayfiyelere kaçış hızlandı: Son 3 yıldaki fiyat değişimleri...
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL