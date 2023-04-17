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Resmi Gazete'de bugün (17.04.2023)

17 Nisan 2023 Tarihli ve 32166 Sayılı Resmî Gazetede yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

17 Nisan 2023 | 09:16
Son Güncellenme: 17 Nisan 2023 | 09:20
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Resmi Gazete'de bugün (17.04.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

TEBLİĞLER
–– 2023 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2023 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2023 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
 

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

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