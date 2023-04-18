Resmi Gazete'de bugün (18.04.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2023/218)



HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar



YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğuş Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



GENELGE

–– Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2028) ile İlgili 2023/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi



TEBLİĞ

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 415)



İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri