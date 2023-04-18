ARA
Bist 100
5059,35
-0,66%
Bist 100
Dolar/TL
19,393
0,1571%
Dolar/TL
Euro/TL
21,2177
-0,3176%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0927
-0,6013%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1244,02
-0,29%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Resmi Gazete'de bugün (18.04.2023)

18 Nisan 2023 Tarihli ve 32167 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

18 Nisan 2023 | 09:21
Son Güncellenme: 18 Nisan 2023 | 09:37
0
Resmi Gazete'de bugün (18.04.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2023/218)
 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
 

YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doğuş Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 

GENELGE
–– Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2028) ile İlgili 2023/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
 

TEBLİĞ
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 415)
 

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

0
  • ALTIN GRAM - TL 1249,82 0,45%
  • ALTIN ONS 2003,94 0,44%
  • BIST 100 5096 0,72%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,3981 0,0359%
  • EURO/TURK LIRASI 21,2905 0,4676%
  • EURO/USD 1,0977 0,4484%
  • INGILIZ STERLINI 1,24362 0,48277%
  • JAPON YENI 134,205 -0,215%
  • KANADA DOLARI 1,33647 -0,21205%
  • RUS RUBLESI 81,61 -0,3511%
Günün En Çok Okunanları
Piyasalarda seçim senaryoları
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
Google'ı 25 yıldır ilk kez endişelendiren iddia
Google'ı 25 yıldır ilk kez endişelendiren iddia
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
YSK Başkanı açıkladı: Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?
YSK Başkanı açıkladı: Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?
Hükümetin kamu işçisi için yeni zam teklifi açıklandı
GERİ
İLERİ
Piyasalarda seçim senaryoları
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
Google'ı 25 yıldır ilk kez endişelendiren iddia
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
Google'ı 25 yıldır ilk kez endişelendiren iddia
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
Google'ı 25 yıldır ilk kez endişelendiren iddia
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
YSK Başkanı açıkladı: Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL