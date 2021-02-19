Koronavirüs destekleri kapsamında lokanta, restoran ve kafelere yönelik destek ödemeleri başvuruları başladı. Başvurular 31 Mart saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Bakan Pekcan, “Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık.” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık.” dedi.

Pekcan, “İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.” diye konuştu.

Ciro desteğinden hangi işletmeler faydalanacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyet alanlarındaki işletmelere sağlanacak “ciro kaybı desteği”ne ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazte’de yayımlanmıştı. Ciro desteğinden hangi işletmeler, ne kadar yararlanabilecek? Ayrıntılar şöyle: