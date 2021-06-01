“Business Holiday” konseptiyle yaptığı etkinliklerle Türk tekstil ürünlerinin dünyaya pazarlanmasında önemli bir rol oynayan Dosso Dossi Holding, Rusya başta olmak üzere 30 ülkeden 5 bin tekstil toptancısını Türkiye’de ağırlayacak. “Ruslar bizden, biz Ruslar’dan vazgeçmeyiz” diyen Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, Rusya’dan direkt uçuşların başlamaması halinde Belarus, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden aktarmalı uçuşlarla Rus tekstil toptancılarını Antalya’ya getireceklerini söyledi.

15 – 20 Haziran tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show, 100 Türk tekstil markası ile çoğunluğu Rus 5 bin tekstil toptancısını buluşturmayı hedefliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden olumsuz etkilenen Türk tekstil sektörüne hareket katmak için büyük bir kampanya hazırlığı içinde olduklarını belirten Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, “Türk tekstil markalarının ürünlerini yurt dışına pazarlarken aynı zamanda ülkemizin turizm potansiyelini de ön planda tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yaptığımız dijital platform defilesi bölgenin turizm ekonomisine ciddi katkı sağladı” dedi.

2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi çekimleri için bu kez rotayı Kapadokya’ya çevirdiklerini söyleyen Hikmet Eraslan, 30 manken ile görsel bir şölene imza attıklarını belirtti.

50 ÜLKEDE DİJİTAL DEFİLE

Dijital defilenin 50 ülkede gerçekleştirilecek bir kampanyada kullanılacağını belirten Hikmet Eraslan şöyle devam etti:

“Bize özgü olan Business Holiday iş modelimizle yıllardır iş ve tatili birleştirerek tekstil markalarımızın ürünlerini pazarlıyoruz. Katma değeri yüksek Türk tekstil ürünleri bizim aracılığımızla 30 ülke 200 şehirdeki tekstil toptancılarına ulaşıyor. Şimdi yeni kampanya dönemini başlatıyoruz. Kapadokya’da çektiğimiz görüntülerle bölgenin tanıtımına katkı sağlarken 15-20 Haziran tarihleri arasında Antalya Expo Center’da yapacağımız Dosso Dossi Fashion Show’a da yabancı konuklarımızı davet ediyoruz. Çoğunluğunu Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan’dan olmak üzere yaklaşık 5 bin tekstil toptancısını Antalya’ya bekliyoruz. Pandemi nedeniyle büyük zorluklar yaşadığımız bugünlerde gelin hem tatil, hem de alışveriş yapalım diyoruz. Ekiplerimiz müşterilerimiz tek tek bilgilendirerek özel olarak Antalya’ya davet ediyor.”

“RUSLAR BİZDEN BİZ RUSLAR’DAN VAZGEÇMEYİZ”

Pandemi sürecinde azalmakla birlikte tekstil satışlarına online satış kanalı üzerinden devam ettiklerini belirten Hikmet Eraslan, uzun bir aradan sonra yapacakları fiziki fuarda yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi. Rusya ile direkt uçuşların haziran ayında başlamaması halinde alternatif rotaları devreye sokacaklarını söyleyen Hikmet Eraslan, “Ruslar bizden biz Ruslar’dan vazgeçmeyiz. Bu süreçte Türkiye’yi çok özlediler. O nedenle alternatif uçuş planlarımızı da yapıyoruz. Rusya’dan gelecek olan tekstil toptancılarını Belarus, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden aktarmalı olarak Antalya’ya getireceğiz. Bunun için tüm hazırlıklarımızı yaptık, bekliyoruz” dedi