Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından İran’dan da yorum geldi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ukrayna’daki krizin köklerinin “NATO’nun provokasyonlarına” dayandığını savunarak, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ukrayna krizinin kökleri NATO’nun provokasyonlarına dayanmaktadır. Biz, savaşa başvurmayı bir çözüm olarak görmüyoruz. Ateşkesin sağlanması, siyasi ve demokratik çözüme odaklanılması zorunluluktur.”