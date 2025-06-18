Saatler neden genellikle 10:10'u gösterir? 10:10'un sırrı

Saat reklamlarına, vitrinlere, internetteki satış sitelerine, ya da arama motorunda 'saat yazıp' görsellere dikkatlice baktığınızda ilginç bir ayrıntıyı fark edebilirsiniz: Neredeyse tüm saatlerin akrep ve yelkovanı 10:10 konumunda durur. Ya da 10:10'a çok yakın bir konuma ayarlanmıştır. Örneğin Apple, Apple Watch promosyonlarında saati 10:10 yerine 10:09 olarak seçmesiyle gündeme gelmişti.

Bu bir tesadüf müdür? Yoksa saat endüstrisinin yıllardır süregelen gizli bir kuralı mı? Aslında bu durumun arkasında hem estetik kaygılar, hem de pazarlama stratejileri yatıyor.

Öyle ki, yeni bir gelişme olarak 10 Ekim Dünya Saatçilik Günü 10:10 mottosuyla Türkiye'den ilan edilerek takvimlere eklendi. İlk olumlu tepki dev saat markalarının merkezi İsviçre'den geldi. Peki, 10:10'un sırrı ne? Kaynaklara göre bu uygulama özellikle 1950 ve 60'larda yaygınlaştı.

Aslında bu durumun arkasında hem estetik kaygılar, hem de pazarlama stratejileri yatıyor.

yatıyor. 10:10 pozisyonu yalnızca hoş bir görüntü sunmakla kalmaz; markayı ön plana çıkarır, psikolojik olarak da olumlu bir izlenim bırakır.

10:10 “V” formu oluşturduğu için simetrik ve dengeli bir görünüm sunar.

simetrik ve dengeli bir görünüm sunar. Aynı zamanda bu form, gülümseyen bir yüzü andırır. Bu da saati inceleyen kişide bilinçaltında pozitif bir duygu uyandırır.

andırır. Bu da saati inceleyen kişide bilinçaltında pozitif bir duygu uyandırır. 10:10 pozisyonunun tercih edilmesindeki bir diğer önemli sebep ise saatin marka logosunu ve diğer işlevsel detayları en iyi şekilde gösterebilmesidir. Çoğu saat markası logosunu 12 rakamının hemen altına yerleştirir. Akrep ve yelkovan 10:10 konumundayken, bu logo kapanmaz. Ayrıca saat ekranındaki öğeler de genellikle saat 3, 6 ve 9 noktalarında yer aldığından, 10:10 bu detayları da gölgede bırakmadan sergileme avantajı sunar.

Çoğu saat markası logosunu 12 rakamının hemen altına yerleştirir. Akrep ve yelkovan 10:10 konumundayken, bu logo kapanmaz. Ayrıca saat ekranındaki öğeler de genellikle saat 3, 6 ve 9 noktalarında yer aldığından, 10:10 bu detayları da gölgede bırakmadan sergileme avantajı sunar. Insider'a göre ünlü saat üreticilerinin birçoğu da yakın tercihlerde bulunuyor. Rolex, 10:10:31 saatini severken, TAG Heuer 10:10:37’yi tercih ediyor. Bell & Ross 10:10:10'dan yana. Timex ise saatlerini 10:09:36 olarak ayarlıyor.

8:20 gibi simetrik ama aşağıya dönük açılar, saat yüzeyinde "üzgün yüz" gibi algılanabiliyor. 12:00 ya da 6:30 gibi dikey hizalamalar, logoyu veya tarih penceresini kapatabiliyor.

Akademisyen ve İstanbul Tüm Saatçi İş Adamları Derneği Başkanı Ahmet Kadri Aydın bu konuda şunları söylüyor: "Saatler10'u 10 geçtiğinde en estetik görüntü oluşur. Bu nedenle dünyadaki hemen hemen bütün saat markaları reklam görsellerini hazırlarken saatin 10'u 10 geçe görüntüsünü kullanır. Buradan yola çıkılarak bu fikir ITO meclisinde kabul edildi ve bu zaman diliminde ilk kez Türkiye'de Dünya Saatçiler Günü kutlandı."