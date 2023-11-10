Sabancı'dan 36,7 milyar TL net kâr

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı yatırımlarıyla, bir yandan mevcut işleri koruyup büyütürken bir yandan da sürekli geleceğe ve yeni büyüme fırsatlarına odaklandıklarını ifade etti.

Enerji iş kollarında, Türkiye'de 5 bin megavatın üzerinde kurulu güç hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Alper, "Yeni yatırımlarımızla birlikte, kurulu gücümüz içerisinde bugün yüzde 45 olan yenilenebilir enerji payını 2026'da yüzde 59'a çıkarırken, önümüzdeki 5 yılda ülkemizde hayata geçirilecek her üç rüzgar ve güneş santralinden birine topluluk olarak imzamızı atacağız. Öte yandan, yenilenebilir enerjideki tecrübemizi uluslararası pazarlara taşımak amacıyla, ABD'deki ikinci güneş enerjisi yatırımımızı da bu dönemde gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"İklim acil durumu ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Alper, bünyelerine kattıkları Oriana Solar LLC şirketi ile Teksas'ta 232 megavatlık güneş enerjisi santrali ve 60 megavat kapasiteli enerji depolama tesisini 2025 ikinci çeyreğinde devreye almayı planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayide, Brisa şirketimiz, 2018'de 300 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği ve yeni nesil teknolojilerle donattığı Aksaray fabrikası için 34 milyon dolarlık ilave yatırımı yaparak 2026 yılında yıllık 4,6 milyon lastik kapasitesine ulaşacak. Bugüne kadar geliştirdiği 9 farklı sıfır emisyonlu araçla sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisini güçlendiren Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları, Portekiz merkezli sıfır emisyonlu otobüs üreticisi CaetanoBus ile ortak bir AR-GE işbirliği anlaşması imzaladı.

Temsa'nın Adana'daki tesisinde üretilecek ilk hidrojen yakıtlı şehirlerarası otobüs prototipinin 2024 yılında tamamlanması hedeflenmekte olup, 2025 yılında seri üretime geçilmesi için karşılıklı müzakereler sürmektedir. Yapı Malzemeleri iş kolumuz da bu dönemde, 'Dünya’nın Sabancı’sı vizyonumuza katkı sunacak önemli bir yatırım kararını daha hayata geçirdi. ABD'de 82 milyon dolarlık yatırımla 2025'in son çeyreğinde faaliyete geçecek yeni gri çimento öğütme tesisimiz ile birlikte Çimsa, beyaz çimento pazarında olduğu gibi gri çimento pazarında da küresel ayak izini güçlendirecek.

Tüm bu yatırımları hayata geçirirken, iklim acil durumu ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl, Kapsam 1-2 emisyonlarımızı yüzde 11, toplam su tüketimimizi ise yüzde 9 azalttık. Yenilenebilir elektrik kullanım oranımızı ise 3,3 kat artırdık. Tüm bu gelişmeler ışığında, emisyonlarımızı 2025’e kadar yüzde 15, 2030'a kadar yüzde 42 azaltacağız. Sürdürülebilirlikle bağlantılı yatırımlarımızı da 2027 sonuna kadar 5 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz."

"Akbank, ekonomimize sağladığı kredi desteğini toplam 1 trilyon 94 milyar TL seviyesine çıkardı"

Gerçekleştirdikleri yatırımlarla Türkiye’de ekonomiyi ve girişimcilik ekosistemini desteklemeyi sürdürdüklerinin altını çizen Alper, "Akbank, 2023'ün ilk 9 ayında ekonomimize sağladığı kredi desteğini 871 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 94 milyar TL seviyesine çıkardı." ifadesini kullandı.

Alper, stratejik dönüşüm içerisinde, Cumhuriyet gibi bazı kavramların anlamının Sabancı için hiçbir zaman değişmediğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"29 Ekim filmimizde de altını çizdiğimiz gibi başka Cumhuriyet yok. Bu nedenle de bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile Cumhuriyet'in 100. yılını Atatürk'ün bizlere nasihat ettiği gibi, ülkemiz ve insanımız için hep birlikte çalışarak kutladık. Yürütme Kurulumuzdaki tüm arkadaşlarım ve binlerce Sabancı Gönüllüsü ile birlikte sahadaydık.

Cumhuriyet meselesi olarak gördüğümüz eğitim ve kalkınma odaklı projelerle, Sabancı Cumhuriyet Seferberliği'ni deprem bölgesi öncelikli tüm Türkiye'ye taşırken, Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi'ni de bölgenin hizmetine sunduk. Burada 500'ü kadın olmak üzere 1.200 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm gönüllü çalışmalarımızı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım’da, Atamıza armağan ederek, O'nu tam da istediği gibi, çok çalışarak anacağız."