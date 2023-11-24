ARA
Bist 100
7959,95
0,78%
Bist 100
Dolar/TL
28,876
0,1685%
Dolar/TL
Euro/TL
31,6075
0,3371%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0939
0,309%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1854,88
0,43%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25-26 Kasım'da bazı uçak seferleri iptal edilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25-26 Kasım'da bazı uçak seferleri iptal edilecek

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 25 ve 26 Kasım'daki bazı uçak seferlerinin iptal edileceği bildirildi.

24 Kasım 2023 | 18:38
0
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25-26 Kasım'da bazı uçak seferleri iptal edilecek

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 25 Kasım 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26 Kasım 2023 tarihinde 14.59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.​​​​​​​"

0
  • ALTIN GRAM - TL 1854,88 0,43%
  • ALTIN ONS 1998,06 0,25%
  • BIST 100 7959,95 0,78%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,876 0,1685%
  • EURO/TURK LIRASI 31,6075 0,3371%
  • EURO/USD 1,0939 0,309%
  • INGILIZ STERLINI 1,2611 0,61192%
  • JAPON YENI 149,553 -0,013%
  • KANADA DOLARI 1,36009 -0,69473%
  • RUS RUBLESI 88,721 0,1648%
Günün En Çok Okunanları
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Bakan Şimşek'ten risk primi ve rezerv mesajı
GERİ
İLERİ
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL