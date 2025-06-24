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Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın merakla beklenen 37 bin personel alımının ikinci etabı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şimdi gözler, hem sözleşmeli sağlık personeli hem de sürekli işçi kadrolarının yer aldığı yeni sürece çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı?

24 Haziran 2025 | 14:24
Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 yılı içerisinde duyurulan toplam 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması tamamlandı. Bu kapsamda, 15 bin 342 sözleşmeli personel ataması gerçekleştirilirken, 3 bin 658 sürekli işçi alımı için de kura işlemleri sonuçlandırıldı. İlk etap işlemlerinin ardından, gözler henüz ilana çıkılmayan 18 bin kişilik ikinci personel alımına çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından yapılan 15 bin 342 personel yerleştirme süreci, KPSS 2025/4 sonuçlarının açıklanmasıyla tamamlanmıştı. Ayrıca, 3 bin 658 sürekli işçi alımı için kura çekimi 27 Mayıs'ta yapılmış ve kadrolar belirlenmişti. İlk etap süreçlerinin tamamlanmasının ardından gözler, kalan 18 bin kişilik personel ve işçi alımına çevrilmişti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kalan 18 bin personel için alım sürecinin Eylül ayında başlayacağını duyurdu. Bu açıklama, uzun süredir atama bekleyen sağlık profesyonelleri ve iş arayanlar için önemli bir gelişme oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ETAP PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Memur pozisyonları için başvurular, ÖSYM'nin "KPSS‑2025/5" tercih kılavuzu yayımlandıktan sonra ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

Sürekli işçi pozisyonları için başvurular ise İŞKUR'un e-şube sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak ve yerleştirme kura usulüyle gerçekleştirilecek.

Her iki başvuru kanalının da Eylül 2025 itibarıyla aktif hale gelmesi planlanıyor. Adayların, başvuru süreçlerini kaçırmamak adına ÖSYM ve İŞKUR duyurularını yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Bu gelişmelerle birlikte, sağlık sektörüne katılmak isteyen binlerce aday için yeni bir umut kapısı aralanmış oldu.

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BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
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