Çin’de koronavirüsün nasıl başladığını araştıran Dünya Sağlık Örgütü’nün rapor beklenirken Çin de kendi bulgularını paylaştı. Çinli yetkililer, Cuma günü ülkedeki diplomatlara COVID-19’un kökeniyle ilgili devam eden araştırmalar hakkında bilgi verdi.

Pekin, ABD ve diğer Batılı ülkelerin Çin’in araştırmalarının “bağımsız olmadığı, siyasallaştığı’ yolundaki eleştirilerine ise şiddetle karşı çıktı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yang Tao, “Amacımız açıklığımızı ve şeffaflığımızı göstermek. Çin salgınla şeffaf bir şekilde savaştı ve saklayacak hiçbir şeyi yok” diye konuştu.

ÜZERİNDE DURULAN 4 İHTİMAL

Defalarca ertelenen rapor, bu yılın başlarında DSÖ ekibinin Çin’deki Wuhan şehrine yaptığı ziyarete dayanıyor. Uzmanlar, Çinli meslektaşlarıyla birlikte çalıştı ve bir raporun açıklanması bekleniyor.

Çinli ekip üyesi ve Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdür Yardımcısı Feng Zijian ise virüsün yayılmasına neden olabilecek 4 ihtimal üzerinde durduklarını belirterek bunları şu şekilde sıraladı:

“Virüsü taşıyan bir yarasa, bunu bir insana bulaştırdı”, “yarasa, onu bir insana yayan bir ara memeliyi bulaştırdı”, “soğuk veya donmuş gıda sevkiyatları”, “Vuhan’da virüsleri araştıran bir laboratuvardan geldi”.

ÇİNLİ UZMANLARA GÖRE EN YÜKSEK İHTİMAL

Çinli uzmanlar uzun tartışmaların ardından virüsün bulaşmasında iki hayvan yolundan biri ve “soğuk veya donmuş gıda sevkiyatları” seçeneklerinin en yüksek ihtimal olarak değerlendirilmesi üzerinde görüş birliğine vardı.

Feng Zijian, virüsün bir laboratuvardan yayılmasının olasılığının ise en düşük seçenek olarak değerlendirildiğini söyledi.

DSÖ’nün Çin misyonuna liderlik eden Dünya Sağlık Örgütü uzmanı ise Cuma günü Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 400 sayfalık raporun son halini aldığını ve kontrol ve tercüme sürecinde olduğunu söyledi.

DSÖ uzmanı Peter Ben Embarek, “Önümüzdeki birkaç gün içinde tüm bu sürecin tamamlanacağını ve bunu kamuya açıklayabileceğimizi umuyorum” dedi.