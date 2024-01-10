Sanayi üretimi kasımda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023'e ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2022'nin aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 0,03 azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 azalış gösterdi.

Bazı verilerde revizyona gidildi.