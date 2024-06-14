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Satışa çıkarıldı: Kilosu ve fiyatı görenleri şaşırtıyor

Balıkesir'de Kurban Bayramı öncesi 1 ton 380 kilogram ağırlığındaki "Paşa" da satışa sunuldu. Sahibi satılmasa da çok önemli olmadığını söylüyor.

14 Haziran 2024 | 07:44
Son Güncellenme: 14 Haziran 2024 | 07:49
Satışa çıkarıldı: Kilosu ve fiyatı görenleri şaşırtıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde kurulan Kurban Pazarı'nda 1 ton 380 kilogram ağırlığındaki "Paşa" da satışa sunuldu.

1 2.5 yaşında

2.5 yaşında Hayvanın sahibi İbrahim Karagöz, gazetecilere, kendi çiftliklerinde besleyip büyüttükleri kurbanlığın 2,5 yaşında olduğunu söyledi.
Karagöz, kurbanlığın, pazara gelenlerden ilgi gördüğünü söylüyor.
"Kurbanlık satın almak isteyenler de çitin dışından Paşa'ya bakıp gidiyor"

4 Biz bile fazla yaklaşamıyoruz

Biz bile fazla yaklaşamıyoruz "Paşa, ne kadar güçlü olduğunun farkında. Bu yüzden de biz bile pek fazla yanına yaklaşamıyoruz"

5 500 BİN LİRA

500 BİN LİRA Paşa'ya 500 bin lira fiyat biçtik. Satılıp satılmaması bizim için o kadar önemli değil. Müşterisi çıkarsa tabii ki satacağız."
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Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
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