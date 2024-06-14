Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde kurulan Kurban Pazarı'nda 1 ton 380 kilogram ağırlığındaki "Paşa" da satışa sunuldu.
1 2.5 yaşında
Hayvanın sahibi İbrahim Karagöz, gazetecilere, kendi çiftliklerinde besleyip büyüttükleri kurbanlığın 2,5 yaşında olduğunu söyledi.
Karagöz, kurbanlığın, pazara gelenlerden ilgi gördüğünü söylüyor.
"Kurbanlık satın almak isteyenler de çitin dışından Paşa'ya bakıp gidiyor"
4 Biz bile fazla yaklaşamıyoruz
"Paşa, ne kadar güçlü olduğunun farkında. Bu yüzden de biz bile pek fazla yanına yaklaşamıyoruz"
5 500 BİN LİRA
Paşa'ya 500 bin lira fiyat biçtik. Satılıp satılmaması bizim için o kadar önemli değil. Müşterisi çıkarsa tabii ki satacağız."