Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde kurulan Kurban Pazarı'nda 1 ton 380 kilogram ağırlığındaki "Paşa" da satışa sunuldu.

1 2.5 yaşında Hayvanın sahibi İbrahim Karagöz, gazetecilere, kendi çiftliklerinde besleyip büyüttükleri kurbanlığın 2,5 yaşında olduğunu söyledi.

Karagöz, kurbanlığın, pazara gelenlerden ilgi gördüğünü söylüyor.

"Kurbanlık satın almak isteyenler de çitin dışından Paşa'ya bakıp gidiyor"

4 Biz bile fazla yaklaşamıyoruz "Paşa, ne kadar güçlü olduğunun farkında. Bu yüzden de biz bile pek fazla yanına yaklaşamıyoruz"