Seyahatsever projesi 2025 başvuru şartları neler? GSB Seyahatsever projesi yaş sınırı var mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen ve seyahat etmeyi seven gençlere büyük kolaylık sağlayan "Seyahatsever" projesi, 2025 yılı başvuruları için heyecanla bekleniyor. Bu program sayesinde gençler, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı bularak farklı şehirleri keşfetme fırsatı yakalıyor. Gençlerin farklı şehirleri keşfetmesine olanak tanıyan bu önemli programın detaylarının yakın zamanda açıklanması öngörülüyor.

GSB Seyahatsever 2025 Başvuru Tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gençlere ücretsiz konaklama imkanı sunan "Seyahatsever" projesinin 2025 yılı başvuru detayları netleşmeye başladı. Geçtiğimiz yıl 8 Temmuz - 25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların, bu yıl da temmuz ayında başlaması bekleniyor.

Seyahatsever Projesinde Yaş Sınırı Var mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gençlerin kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve sorumluluk duygularını geliştirmek amacıyla yürütülen "Seyahatsever Projesi" kapsamında KYK yurtlarında konaklayacak gençlerin yaş sınırı ve diğer şartlar belirlendi.

Projeden faydalanmak isteyenlerin 18-30 yaş aralığında olmaları yeterli bir koşul olarak açıklandı. Ayrıca, konaklayacak gençlerin öğrenci olma zorunluluğu bulunmuyor. Öğrenci olmayan gençler de "Seyahatsever Projesi"nden yararlanma imkanına sahip olacak.

Seyahatsever Projesi Başvuru Şartları

"Seyahatsever" projesinden faydalanmak isteyen gençlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Yaş Aralığı: Projeden 18-30 yaş arasındaki tüm gençler yararlanabilir. Öğrenci olma şartı aranmaz.



Kimlik Belgesi: Yurda giriş yaparken T.C. kimlik kartı (nüfus cüzdanı) fotokopisi alınacaktır.



Ücret: Konaklama için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.



Konaklama Süresi: Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklanabilir.



Yemek Hizmeti: Yurtlarda konaklayan gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti sunulmayacaktır.



Giriş ve Çıkış Saatleri: Yurtlara ilk giriş saati 16.00 olup, ayrılacakların odalarını en geç 12.00'de boşaltması gerekmektedir. Yurtlara en erken çıkış saati 05.00, son giriş saati ise 01.00 olarak uygulanacaktır.



Oda Temizliği: Odalar, konaklama süresince her gün 13.00 – 17.30 saatleri arasında temizlik için boşaltılacaktır.



Yurt Kuralları: Yurtta huzuru bozucu davranışta bulunan gençlerin misafirlikleri sonlandırılacaktır.



Kişisel Malzemeler: Yurtlarda konaklayacak gençler, kişisel temizlik malzemelerini kendileri getirmekten sorumludur.



Rezervasyon İptali: Rezervasyon yaptıran gençler, konaklayamayacakları durumlarda ilgili yurdu arayarak rezervasyonlarını iptal ettirmekle yükümlüdür.



Evcil Hayvan: Yurtlara evcil hayvan kabul edilmeyecektir.

Seyahatsever Projesi Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen "Seyahatsever" projesine başvuru süreci oldukça kolay. Gençler, projenin sunduğu ücretsiz konaklama imkanından faydalanmak için belirlenen adımları takip ederek rezervasyonlarını tamamlayabilirler.

Konaklama yapmak isteyen gençlerin, tercih ettikleri yurda gitmeden en az bir gün önceden 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini arayarak rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Rezervasyon sırasında başvuru sahibinin ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgilerini vermesi yeterli oluyor.