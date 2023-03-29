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  • SGK çalışanlarına 3 ay ilave fazla mesai ücreti verilecek

SGK çalışanlarına 3 ay ilave fazla mesai ücreti verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verileceğini bildirdi.

29 Mart 2023 | 19:37
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SGK çalışanlarına 3 ay ilave fazla mesai ücreti verilecek

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından, "Türkiye Cumhuriyeti, sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ediyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun." paylaşımda bulundu.

'3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının mesailerine yönelik düzenleme yapılacağını belirterek, "EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek." dedi.

Elitaş, düzenlemenin, en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

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