WorldFood İstanbul Fuarı, Bir Kez Daha Gıda Sektörünün Küresel Buluşma Noktası Olacak!

32. yılında ağırladığı katılımcı firma ve ziyaretçi sayısıyla rekor kıran WorldFood İstanbul, bu yıl da Türk gıda sektörünün en uzun süredir düzenlenen fuarı olma unvanıyla hem güçlü bir iş platformu hem de bilgi paylaşımı, inovasyon ve sektörel iş birlikleri için önemli bir merkez olacak.

Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, İtalya, Tayland, Güney Kore, Mısır, Nijerya, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arnavutluk gibi farklı coğrafyalardan katılım sağlayan ülkelerle birlikte ICA Events tarafından düzenlenen WorldFood İstanbul’un “bölgesel ve uluslararası bir vizyon platformu” olma özelliği daha da güçlenecek.

Fuarda 25’i aşkın tematik etkinlikte 100’ü aşkın fikir önderi ve şef, gerçekçi bir gelecek vizyonu göstermek üzere yeni eğilimleri, sektöre dair hedefleri, sürdürülebilir yatırımları, teknolojik gelişmeleri ve ihracat odaklı projeleri yol gösterici pek çok konuyla birlikte FOOD ARENA sahnesine taşıyacak.

4 gün boyunca 4 farklı ana tema altında ziyaretçilerine bilgi vermeye ve ilham olmaya hazırlanan FOOD ARENA Etkinlikleri’nde 2 Eylül Salı günü, “Büyük Resim: Gıda ve Tarımın Uyanışı”, 3 Eylül Çarşamba “Gezegenin Tabağı: İklim Dostu Akıllı Gıda”, 4 Eylül Perşembe “Geleceğin Kodu: Veriden Tabağa” ve fuarın son günü olan 5 Eylül Cuma tarihinde ise “Girişimcinin Mutfağı: Yarın Ne Yiyeceğiz?” konuları, birbirinden değerli sektör profesyonellerini tarafından ele alınacak.

WorldFood İstanbul ile Geleceğin Gıda Trendlerini Keşfedin

İklim dostu çözümlerden yapay zekâ destekli gıda inovasyonlarına, yeni nesil tarımdan etik üretime kadar geniş bir yelpazede hazırlanan programıyla WorldFood İstanbul, bu yıl da ziyaretçilerine ilham vermeye devam edecek.

Sektörde aktif rol oynayan kurumlarla yapılan iş birlikleri ve ortak küratörlerle hazırlanan Food Arena Konferans Sahnesi’nde, gıda dünyasının öncü isimleri değerli içgörülerini ve geleceğe dair beklentilerini paylaşacak. Food Arena Atölye Mutfağı’nda ise gün temalarına uygun olarak yıldız şefler, yaratıcı girişimciler ve trend belirleyen influencer’lar ağırlanacak. Atıksız tariflerden probiyotik atıştırmalıklara, vegan baklavalardan fermente tatlara kadar birbirinden yaratıcı reçeteler sahnede hayat bulacak. Katılımcı firmaların ürünleriyle hazırlanan özel sunumlar, sohbet ve etkileşim ortamında izleyicilere sunulacak.

Master Class kapsamında düzenlenen rehberli fuar turlarıyla ilgi alanınıza en uygun markaları keşfedip, yeni ürünleri yerinde deneyimleme ve networking fırsatlarını yakalama imkânı sunulacak. Ayrıca Food Tech Garage’da yapay zekâ destekli çözümlerden ileri dönüşüm projelerine, dijital tarımdan izlenebilir ambalaj teknolojilerine kadar geleceğin gıda dünyasını şekillendiren start-up’larla buluşma fırsatı olacak.

Fuar Direktörü Semi Benbanaste, “WorldFood İstanbul olarak, sektördeki yenilikleri ve sürdürülebilir çözümleri öne çıkaran zengin etkinlikler ve programlar hazırlıyoruz. Katılımcılarımıza ilham verecek, iş birliklerini güçlendirecek ve geleceğin gıda dünyasını şekillendirecek fikirlerin paylaşıldığı dinamik bir platform sunmayı amaçlıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, gıda sektörünün gelişimine katkı sağlamaktan büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.



