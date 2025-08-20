ARA
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'de büyük ikramiye haftalardır devrediyor: Yılın en yüksek ikramiyesi olacak

ABD'de büyük ikramiye haftalardır devrediyor: Yılın en yüksek ikramiyesi olacak

Powerball çekilişinde Pazartesi gecesi kazanan çıkmayınca, büyük ikramiye 643 milyon dolara ulaştı. Nakit ödeme seçeneği ise 290,6 milyon dolar olarak açıklandı. Bu tutar, yılın en yüksek ikramiyesi olma özelliğini taşıyor.

20 Ağustos 2025 | 11:36
ABD'de büyük ikramiye haftalardır devrediyor: Yılın en yüksek ikramiyesi olacak

Amerika Birleşik Devletleri'de yapılan Powerball çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. Sadece Arizona ve Teksas’tan iki kişi, 1 milyon dolarlık ikramiyeyi kazandı. 

Büyük ikramiyeyi, 31 Mayıs'tan beri kazanan çıkmıyor. O tarihte Kaliforniya’da bir bilet sahibi 204,5 milyon dolar kazanmıştı. 

ABC News'ün haberine göre çarşamba gecesi yapılacak bir sonraki çekiliş, Nisan 2024’ten bu yana kazanılabilecek en yüksek tutar olacak. Nisan 2024'te bir kişi, 1,3 milyar dolarlık ikramiye almıştı.

Büyük ikramiye kazanma olasılığı 292,2 milyonda 1 olarak belirtiliyor. Ancak herhangi bir kademeden ikramiye kazanma şansı 24,9’da 1 seviyesinde. 

Oyun, 4 dolardan 1 milyon dolara kadar sekiz ek ikramiye kademesi sunuyor. 

Büyük ikramiyeyi kazanan olursa, ya30 yıla yayılan taksitli bir ödeme alacak ya da 290 milyon dolarlık tek seferlik nakit ödemeyi tercih edecek.

