Memur zam süreci Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne taşınıyor

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Görüşmeler çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti, müzakere görüşmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya geldi.

Toplantılarda Kamu İşveren Heyeti, sırasıyla 11 hizmet kolunda yetkili sendika temsilcisiyle görüşerek tekliflerini değerlendirdi.

Yapılan görüşmelerde hizmet kollarının 11'inde anlaşma imzalanırken, genele ilişkin hükümlerde ise anlaşma sağlanamadı.

Bakanlıktaki imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, genele ilişkin hükümlerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını söyledi.



Yalçın, hizmet kolları düzeyindeki görüşmelerin hizmet kolları tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Hizmet kolu sözleşmeleri kısmında hizmet kollarının iradesidir. Hizmet kollarına bırakılmıştır. Onun için şimdi konfederasyona geçeceğiz. Başkanlar Kurulumuzu yapacağız ve daha geniş değerlendirmeyi Başkanlar Kurulu'ndan sonra sizleri davet ederek yapacağız" diye konuştu.

Ne teklif edilmişti?

Hükümet tarafından 2026 yılı için önerilen zam oranı, ilk altı ay için yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7 olarak belirlendi. 2027 yılı için ise hem ilk hem de ikinci altı ayda yüzde 4’lük artış teklif edildi. Ek olarak, 15 Ağustos 2025’te sunulan 1.000 TL taban aylığı artış önerisi de yinelendi.

Şimdi ne olacak?

Taraflar, zam oranlarını görüşmek üzere Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuracak. Başvurudan sonra, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu “oransal zam” konusunda bir araya gelecek.

11 kişilik üyesi olan kurul, kararını oy çokluğuyla verecek.

Yasa gereği, Hakem Kurulu 31 Ağustos tarihine kadar memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam oranlarını kesinleştirmiş olacak.