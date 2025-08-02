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Şimşek: Dış ticaretteki tablo, sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir

Temmuz ayı ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklanan verileri değerlendirdi.

02 Ağustos 2025 | 12:55
Son Güncellenme: 02 Ağustos 2025 | 12:56
Şimşek: Dış ticaretteki tablo, sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir

İhracat rakamlarını değerlendiren Şimşek, "Bu ivmeyi koruyarak, Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşımak için makro finansal istikrarı pekiştiren, katma değeri yüksek üretim ve inovasyon odaklı dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Şimşek, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu sözlere yer verdi: 

"İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı.

Yıllık ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, ithalat geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti.

Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performans, ihracatçılarımızın dinamizmi ile ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarımızın somut bir göstergesi oldu.

Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir.

Bu ivmeyi koruyarak, Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşımak için makro finansal istikrarı pekiştiren, katma değeri yüksek üretim ve inovasyon odaklı dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Şimşek ayrıca aşağıdaki tabloyu da paylaştı:

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