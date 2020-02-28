Sınırlarda son durum ne? Göçmenler ilerliyor, Bakanlıktan açıklama var
Reuters’ın dün Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurmasının ardından göçmenlerin Avrupa’ya gitme çabaları hızlandı.Edirne‘nin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü. Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama var.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İdlib’deki gelişmelerin Türkiye üzerindeki göç baskısını artırdığını belirterek, “Gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir.” dedi.
Aksoy, Türkiye’deki göçmen ve sığınmacılara ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.
“İdlip’de yaşanan ve yüz binlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmeler, ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırmıştır” ifadesini kullanan Aksoy, Türk halkı ve dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen bu gelişmelerin Türkiye’deki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilediğine işaret etti.
Aksoy, bu gelişmelerden duyulan endişeye dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur.”
SINIRLARDA NELER YAŞANIYOR?
Anadolu Ajansı’nın haberine göre Edirne‘nin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü. Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Düzensiz göçmenler Yunanistan‘a geçebilmek amacıyla sınıra hareket ediyor.
Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenler sınıra yürüyor
AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran bildiriyor https://t.co/ChN3PURf2X pic.twitter.com/G0kqqBGnF1
— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 28, 2020
AFGAN UYRUKLU GRUP EDİRNE’YE HAREKET ETTİ
İstanbul’da yaşayan ve Afgan uyruklu olduğu belirtilen düzensiz göçmenler, sınıra doğru hareket etmek üzere Kazlıçeşme’de toplandı. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenler otobüslere binerek, Avrupa sınırında bulunan Edirne’ye doğru yola çıktı.
EGE’DEKİ SAHİLLERE HAREKET ETTİLER
Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Ege’deki sahil bölgelerine de hareket etti. Çeşitli bölgelerden hareket eden göçmenler, Dikili ilçesindeki sahil bölgesine geldi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 160 kişilik grup, Avrupa’ya gitmek üzere sahil siteleri mevkisinde toplandı.
YUNANİSTAN MİDİLLİ’DE HAREKETLİLİK
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Avrupa ülkelerine ulaşmak için birçok tehlikeyi göze alıp yola çıkan düzensiz göçmenler, şişme botlarla Yunanistan’ın Midilli adasına gidiyor.
‘BOTA BİNİP YUNANİSTAN’A GİDECEĞİZ’
Suriyeli Halit Sait, kendi imkanlarıyla bot temin ettiklerini belirterek, “Eşyamızı topladık, bota binip Yunanistan’a gideceğiz.” diye konuştu.
Öte yandan, İzmir’in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın’ın Kuşadası ve Dikili ilçelerinde de göçmen hareketliliğinin gözlendiği belirtildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde adalara geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri de görüldü.
PAZARKULE SINIR KAPISI KAPANDI
Bu arada Avrupa’ya geçmek için Edirne’ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı, yasa dışı yollarla, Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı‘ndaki tampon bölgeye giriş yaptı.
Bunun üzerine hem Yunan hem de Türk güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen 100 civarındaki düzensiz göçmenin etrafını araçlarla çevirdi.
Bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle bu kapıdan her iki ülkeye giriş çıkış yapılamıyor.
Yunanistan’a gitmek isteyen düzensiz göçmenler başka sınır kapılarına yönlendiriliyor. AA
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