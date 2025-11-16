Sıralama açıklandı, Adana kebapçılar memnun olmadı

Listeyi görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü dile getiren kebapçı Yaşar Aydın, Adana kebabın dünyanın her yerinde tüketilen bir lezzet olduğunu belirterek, "Bu işler lobi işidir. Kimin lobisi kuvvetliyse o şehrin, o bölgenin lezzetini ön plana çıkartır. Bu bir gerçektir. Bu lobi işi her yerde var. Dünyada Adana kebap olmayan hiçbir ülke yoktur. Her ülkede Adana kebap vardır. 10 restorandın 7'sinde Adana kebap vardır ve coğrafi değeri en yüksek olan ürün Adana kebaptır. Bizim lobilerimiz zayıf kalıyor" dedi.

