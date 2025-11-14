ARA
DOLAR
42,33
0,18%
DOLAR
EURO
49,28
0,04%
EURO
GRAM ALTIN
5667,61
0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
10580,05
-0,46%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.


Son Güncellenme:
Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU) ve Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU)

Pay Başına Brüt Temettü: 0.1762589 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,1498200 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 17,894 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0326981 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0277933 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 14,337 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL