Şişli Belediyesi, geleceğe temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları bırakmak amacıyla başlattığı ‘Şişli Komşu Kart’ı tanıttı. Belediye Başkanı Keskin, “Biz bu hizmetimizle kağıt, plastik, cam ve metal gibi yeniden değerlendirme olanağı olan ambalaj atıklarını komşularımızın sokağına giderek topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz.” diye konuştu.

Şişli Belediyesi’nin geleceğe temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları bırakmak amacıyla başlattığı ‘Şişli Komşu Kart’ın tanıtım toplantısı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra CHP’li milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Ocak 2021’de projeye başladıklarını belirten Muammer Keskin, amaçlarının ambalaj atıklarını çöpten ayırarak geleceğe temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları bırakmak olduğunu belirtti. “Biz bu hizmetimizle kağıt, plastik, cam ve metal gibi yeniden değerlendirme olanağı olan ambalaj atıklarını komşularımızın sokağına giderek topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz” diyen Keskin, projeye katılan komşularını desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Komşu Kart’ın para puan, ayni destek, nakit desteği, asker ailesi desteği, indirim kart, sağlık kart, pati kart ve öğrencilere burs desteği gibi 8 farklı fonksiyonu sunduğunu belirten Keskin, ambalaj atıklarını ödülle buluşturma fikrini, bir dayanışma örneği olarak, Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden aldıklarını sözlerine ekledi. Keskin, “Göreve geldiğimizden beri toplumcu belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz, toplumcu belediyeciliğin olmazsa olmazı ise dayanışma. Sevgili dostlar, geleceğimizi tehdit eden doğa tahribatını durdurmak ve zararı geri çevirmek mümkün. Atacağımız küçük adımlarla bile bu tahribatı durdurabiliriz. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya miras bırakabiliriz.”

‘Şişli Komşu Kart’ tanıtım toplantısının ardından çevre hareketiyle önemli çalışmalara imza atan sanatçı Haluk Levent sahne aldı.

Ambalaj atıklarından gelir elde ediliyor

Şişli Komşu Kart öncelikle kağıt, plastik, cam ve metal gibi yeniden değerlendirme olanağı olan ambalaj atıklarını geri dönüşüme kazandırıyor. Çok fonksiyonlu olan karta, biriktirilen ambalaj atığının miktarı ve türüne göre parapuan yükleniyor. Karta yüklenen para puanlarla, İninal Kart Hizmetleri’nin altyapısı sayesinde VISA Kart ağının geçerli olduğu tüm işletmelerde alışveriş yapabiliyorlar. Şişli Komşu Kart ayrıca parapuan’ın yanı sıra ayni destek, nakit desteği, asker ailesi desteği, indirim kart, sağlık kart, pati kart ve öğrencilere burs ile 8 farklı fonksiyon sunuyor.