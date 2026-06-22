Sivas’ta pazarcı esnafı gramaj sınavını başarıyla geçti

Pazar yerlerindeki denetimlerden memnun olduğunu ifade eden esnaf Kadir Şeker, "Zabıta ekipleri çok güzel bir şekilde görevlerine yerine getiriyor. Esnafta kurallara uyuyor. Herhangi bir olumsuzluk yok. Olduğu durumda da zaten gereğini yapıyorlar" dedi. Öte yandan vatandaşların mağdur olmaması adına çürük ve bozuk ürün satışı, hileli tartım ve kaba ve saygısız davranış durumlarında Sivas Belediyesi çağrı merkezine bilgi verilmesi isteniyor.