Sivas'ta peş peşe sıralanan doğa harikası: 3 obruk

Doğa tutkunlarını bölgeye davet eden Akyüz, "Bu bölgede 3 derin kuyu şeklinde oluşumlar var. Biri Susuz, biri Yıkılgan, biri de Sarıgöl diye adlandırılmış. Gölün çevresinde de çok ilginç oluşumlar var." dedi.