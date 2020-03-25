Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Bakan Koca’nın açıklamalarından başlıklar şöyle:

Dünyayı tehdit eden virüs karşısında irade sahibiyiz. Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır.

(Gençlere seslendi) Risk altına giriyorsunuz. hasta olmuyorsunuz ama öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. hastalığa hatat daha büyük bir acıya aracı oluyorsunuz.

“ORTA YAŞLARDAKİ VAKA SAYISI AZ DEĞİL”

Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatınız asgari düzeye indirmelisiniz.

Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin. Derslerinden geri kalmasınlar. Verilen ara uzatılacak.

Toplam hasta, test, kaybedilen vaka, yoğun bakımdaki hasta sayıları, iyileşen hasta sayısı dijital ortamda her gün güncellenerek paylaşılacak.

İKİ HASTA TABURCU OLDU

Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu.

EĞİTİME 30 NİSAN’A KADAR ARA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamalar ise şöyle:

Önümüzdeki haftadan itibaren uzaktan eğitime devam edeceğiz. Eğitimde elbette eksikler olacak ama bütün vatandaşların müsterih olmasını isterim.

30 Nisan’a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu.

(Ücretli öğretmenler) Mevzuat açık. Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak. Çalışmalar devam ediyor.

LGS ERTELENECEK Mİ?

Ziya Selçuk sınavların ertelenmesine yönelik olarak yönetilen soruya, “İşin başından beri gündemimizde. Prensip olarak zamanında yapılmasını öneririz. LGS için 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel kararlara bağlı. Tedbirimiz hazır. Sadece yüz yüze gördüklerini konulardan sınava gireceklerini de zaten söylemiştik” yanıtını verdi.

Selçuk , özel okul ücretleri ile ilgili, “Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel kursların da 30 Nisan’a kadar kapalı olacağını bildirdi.

KİMLERE TEST YAPILMALI?

Bakan Koca, ”83 milyonun test yaptırmasına gerek yok. Çünkü negatif olabilir. Ama 3 gün sonra 5 gün sonra da pozitif çıkabilir. Herkes kendisini virüs taşıyıcı olarak görmeli ve öyle davranmalı. O nedenledir ki biz 14 günlük zaman dilimini önemsiyoruz.

Kimler yaptırmalı, insanlar dün bir hastanemizde kuyruklar oluşturdu. Bunlar gerekli değil. Ancak hekim uygun görürse yaptırmalıyız. İkincisi birisi pozitif çıktıysa ve temas ettiyse yaptırmalı.” dedi.

Koca, “Hastanın dağılımı genel. Genç, orta yaş ve yaşlıda herkeste görülüyor” diye konuştu.

Bakan Koca, ‘salgın ne kadar sürecek?’ sorusuna “Herkes kendini virüs taşıyıcısı gibi görerek evde, hatta odasında izolasyona girmeli. Biz ne kadar kurallara ve temasa dikkat eder, kendimizi izole etmeye zorlarsak bu süreç o kadar kısa sürer” yanıtını verdi.

MASKE UYARISI

Koca, “Maske konusunda ülkemiz yeterli kapasiteye sahip. Maalesef çok sayıda istismar eden üretici oldu. Daha önce 14 kuruşa aldığınız bir maskeyi bakanlık olarak 3-3,5 liraya alamadığımız dönemleri gördük. Operasyon yapıldı depolarındaki mallarına el konuldu. Farklı yaklaşımlar olursa bunun devamı el koymaktır. Vatandaşımızı, sağlık çalışanlarımızı maskesiz bırakmak istemiyoruz, her türlü kavgaya hazırız” dedi.