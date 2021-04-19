Son dakika gelişmesi… 55 yaş üstü için aşılama başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek.” dedi.

Yeni tip koronavirüs aşılamasında yeni bir aşama geçildi. Bakan Koca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek.” ifadelerine yer verdi.

Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2021

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