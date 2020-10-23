AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, borçlara yapılandırma teklifinin ayrıntılarını açıkladı.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeye göre vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu cezalarına 18 ay taksitle yapılandırma hakkı tanınacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırması teklifine ilişkin “Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız. 18 taksit imkanı getirilecek.” dedi.
İlk ödem 2021 Şubat *
Borçlarda ilk ödeme 2021 Şubat ayında yapılacak.
500 milyarlık yapılandırma *
Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi.
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