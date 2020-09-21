Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısı çalışmalarına ilişkin “Süren 8 aşı geliştirme çalışmasından 2’sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Yılın ilk aylarında hizmete sunmayı planlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yaptı.

Türkiye’nin, yeni tip koronavirüs salgınının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

‘İl bazında 65 yaş üstüne ulaşım sınırlaması yapılabilir’ *

“Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir. Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecek.”

Koronavirüs aşısı açıklaması *

Erdoğan, “Süren 8 aşı geliştirme çalışmasından 2’sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Yılın ilk aylarında hizmete sunmayı planlıyoruz” dedi.

“Diplomasi masasına yaklaşmaya başladılar” *

Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini, haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı. Büyük ve güçlü Türkiye’nin ayak sesleri daha yüksek tonda duyulmaya başladıkça ülkemize müstemleke gözüyle bakanların telaşları da artıyor.” dedi.

“Ekonomimiz güçlü yükseliş mesajları veriyor” *

Ekonomide gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Ekonomimiz, ikinci çeyrekteki kısmi küçülmenin ardından üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor.” diye konuştu.

“Bu millet hedeflerine doğru yürümektedir” *

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu millet kükremiş bir sel gibi zincirlerini kırmış, önüne çekilen setleri çiğnemiş, dağları aşmış, enginleri kucaklamış şekilde hedeflerine doğru yürümektedir. Her kim bu yürüyüşte yanımızda olursa yol arkadaşlığımızı yaparsa gerektiğinde ekmeğimizi bölüşeceğimiz, yoluna canımızı ortaya koyacağımız dostumuzdur, kardeşimizdir. Buna karşılık bize pusu kuran, husumet sergileyen hele hele saldıran hiç kimseyi de unutmayacağımızın bilinmesini isterim.

Sırf Türkiye’ye olan husumetlerinden dolayı bölgemizin ve dünyanın dengelerini alt üst etmeye kalkanlar kendi sonlarını elleriyle hazırlıyor. Gerilimden ve husumetten beslenen bir avuç muhterisin, siyasi ve ekonomik kazanç için ülkelerini felakete sürüklemelerini istemeyiz. Biz kimsenin hakkına, hukukuna, onuruna el uzatmıyoruz. Sadece kendi hakkımıza, hukukumuza, kazanımlarımıza saygı gösterilmesini istiyoruz.”

“BM salgınla mücadelede varlık ortaya koyamadı” *

Erdoğan, “Pek çok insani krizde riyakarlığını, çıkarcılığını ispat eden ülkelerin dünyaya hak ve adalet dağıtamayacağını bir kez daha tekrar ediyoruz. Birleşmiş Milletler, salgın sürecinde bir kez daha sınıfta kaldı. Salgının varlığını dahi ancak haftalar sonra kabul eden Birleşmiş Milletler, salgınla mücadele için gereken tedbirlerin alınması, ihtiyaçların karşılanması konusunda da hiçbir varlık ortaya koyamadı.” dedi.