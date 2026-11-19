İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler durduruldu. Şehir Hatları, birçok vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını bildirirken bazı hatların güzergahlarını da değiştirdi.

Peki, İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? Şehir Hatları seferleri ne zaman normale dönecek?

Hangi vapur seferleri iptal edildi?

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle aşağıdaki hatlarda seferler ikinci bir açıklamaya kadar iptal edildi:

- Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

- Büyükada-Sedef Adası

- Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

- Adalar-Beşiktaş

- 08.00 Kabataş-Kadıköy-Adalar seferi

- 09.00 Adalar-Kabataş seferi

Açıklamada ayrıca, Rumeli Kavağı-Eminönü ring hattındaki seferlerin de Emirgan İskelesi'ne uğramayacağı bildirildi.

Hangi seferlerde güzergah değişikliği olacak?

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Aşiyan bağlantılı bazı vapur seferlerinin güzergahlarında da değişikliğe gidildi.

Buna göre, Aşiyan-Üsküdar hattındaki seferler Bebek-Üsküdar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring hattındaki seferler ise Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergahında gerçekleştirilecek.

İptal edilen vapur seferleri ne zaman yeniden başlayacak?

Şehir Hatları, iptal edilen vapur seferlerinin hangi tarihte ve saat kaçta yeniden yapılacağına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.