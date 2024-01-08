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Son dakika: İstanbul’da taksi, servis ve toplu ulaşıma zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 28,09'a varan oranlarda zam yapıldı.

08 Ocak 2024 | 15:55
Son Güncellenme: 08 Ocak 2024 | 16:35
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Son dakika: İstanbul’da taksi, servis ve toplu ulaşıma zam

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 28,09 zam teklifi görüşüldü.

Teklif bu haliyle, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.

Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33,20 liradan 39,17 liraya çıktı.

Taksi indi-bindi ücreti 90 lira oldu

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı.

Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi.

Minibüs ücretleri 

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15,50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16,50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14,50 liradan 18,50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı.

Okul servis ücreti zammı ikinci yarıyıldan itibaren geçerli olacak

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 1300 liradan 1665 liraya yükseldi. Okul servis ücreti zammının, ikinci yarı yıldan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 675,84 liradan 865,69 liraya çıktı.

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