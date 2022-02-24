Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekatın ardından Kremlin’den yapılan ilk açıklamada, “Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek. Rusya’yı demir bir perdenin arkasına kapatmanız imkansız.” denildi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Donbass’taki operasyonunun ne kadar süreceğine Rusya Devlet Başkanı Putin’in karar vereceğini belirtti.

Peskov, söz konusu kararda, “nasıl bir ilerleme kaydedildiğinin ve operasyonun amacının gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirleyici olacağını” söyledi.