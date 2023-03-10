Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece işsizlik Ağustos 2022'den bu yana ilk kez tek haneye indi. Geçen yılın ağustos ayında işsizlik yine 9,7 olarak hesaplanmıştı.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puanlık artışla yüzde 20,2 oldu.

Öte yandan 2021 ve 2022 yılına ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gidildi.

İstihdam sayısı 345 bin kişi arttı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,5 puan artarak yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 188 bin kişi artarak 35 milyon 260 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,2 puanlık artışla yüzde 54,1 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,5, kadınlarda ise yüzde 36,1 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ocakta aylık bazda 0,7 saat artarak 44,9 saat olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ocakta aylık bazda 0,6 puan artarak yüzde 21,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.