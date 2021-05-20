Türkiye, Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak anlaşma imzaladı.

BioNTech birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının 60 milyon dozunu Türkiye’ye göndermek için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Anlaşmada ayrıca 30 milyon opsiyonel doz aşı için de mutabakata varıldığı belirtildi.

Söz konusu anlaşma, Türkiye’nin bu yıl aldığı Pfizer/BioNtech aşılarının toplam doz miktarını 120 milyona çıkaracak.

UĞUR ŞAHİN: TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, “Amacımız, pandeminin sonlanması için dünyanın her yerine mümkün olduğunca çok aşı sağlamak Türkiye’nin aşı çabalarını tesklediğimiz ve bize güvendikleri için minnettarız” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta yaptığı açıklamada, 10 milyon doz Sinovac, sonbahara kadar ise 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini söylemişti. Koca, aynı zamanda aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye’de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini belirtti.