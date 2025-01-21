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SPK Başkanı Gönül'e uluslararası görev

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar (GEM) Komitesinin Başkan Yardımcılığına 2025-2026 yıllarında görev yapmak üzere seçildi.

21 Ocak 2025 | 19:14
SPK Başkanı Gönül'e uluslararası görev

SPK açıklamasına göre, 116 üyesi bulunan IOSCO GEM, IOSCO bünyesindeki en fazla üyeye sahip komite niteliğini taşıyor.

Kuruluş, gelişmekte olan ülkelerin menkul kıymetler ve vadeli işlem piyasalarının gelişiminin ve verimliliğinin artırılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. IOSCO GEM Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Gönül, bu görevi kapsamında IOSCO Yönetim Kurulu’na da dahil olacak.

IOSCO Yönetim Kurulu, IOSCO’nun amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli kararları alarak Başkanlar Komitesi’nin gündemine getiren, icra organı niteliğindeki bir oluşum konumunda bulunuyor.

IOSCO, finansal piyasalarla ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyet gösterirken, küresel düzenleyici reform gündemi konusunda özellikle G20 ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) ile birlikte çalışıyor.

Sermaye piyasaları alanındaki en etkin uluslararası yapı niteliğini taşıyan Kuruluş, sermaye piyasaları için küresel standart belirleyici olarak kabul ediliyor.

SPK ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IOSCO GEM Komitesi Yıllık Toplantı ve Konferansı 17-19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Toplantılarda sürdürülebilirlik, kripto ve dijital varlıklar, finansal okuryazarlık gibi piyasalarda son yıllardaki önemli gündem maddeleri ele alınmıştı. Etkinliklere yaklaşık 40 ülkenin sermaye piyasası otoritelerinin başkanları ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katılmıştı. AA

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