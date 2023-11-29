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SPK Başkanından Seçil Erzan olayıyla ilgili açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, davacıları arasında bazı sporcu ve iş insanlarının da bulunduğu ve Eski Denizbank Levent Büyükdere Caddesi şube müdürü Seçil Erzan’ın şüpheli olarak yargılandığı kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen davaya ilişkin, "Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık." dedi.

29 Kasım 2023 | 12:13
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SPK Başkanından Seçil Erzan olayıyla ilgili açıklama

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ekonomi alanındaki düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin toplantıları devam ediyor.

Komisyon tekliflerinin SPK'ya ilişkin ayrıntılarında açıklamalarda bulunan SPK Başkanı Gönül, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, "Yüksek karlı gizli fon vaadiyle yaşanan dolandırıcılık" davasını yeniden gündeme getirmesi ve bu fonlar hakkında soruşturma açılıp açılmayacağını sorması üzerine şunları söyledi:

"Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık. Adının fon olması, fon olarak lanse edilmesi mevzuatımızdaki fon kapsamıyor."

 

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